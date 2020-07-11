"Аталанта может выиграть ЛЧ, но есть небольшой дефект": интервью Липпи об успехе команды Малиновского и силе Ювентуса

Легендарный тренер Марчелло Липпи дал интервью о Ювентусе и Аталанте. "Футбол 24" выбрал самое главное из того, о чем говорил специалист.

Немало любителей кальчо считает Марчелло Липпи лучшим итальянским тренером XXI века, хотя громкое имя он себе заработал еще в 90-х. Это неудивительно, ведь именно Липпи довольно неожиданно сделал свою национальную сборную чемпионом мира на мундиале 2006 года в Германии, а для гегемона Серии А – Ювентуса – его фигура вообще культовая. Есть в карьере Марчелло также один сезон во главе Аталанты, с которой он занял в то время высокое для бергамасков седьмое место. Очная встреча его бывших команд в рамках 32-го тура Серии А – событие, которое на Апеннинах не уступает по уровню ажиотажа жеребьевке доигрывания сезона в Лиге чемпионов. По этому случаю Gazetta dello Sport опубликовала интервью Липпи, в котором он оценил нынешний уровень Ювентуса и Аталанты, а также их перспективы в главном еврокубке.

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Липпи убежден, что очередной титул не уйдет от туринцев, и они полностью его заслужили: "Ювентус собирается выиграть девятый чемпионат подряд. И это правильно, потому что команда Маурицио Сарре сильная. УЕФА сделал" бьянконери "хороший подарок. Играя каждые три дня, Юве находится на другом уровне в Серии А. Кроме того, расписание, запланированное УЕФА после карантина, позволит команде оптимально подготовиться к финальной фазе Лиги чемпионов. Юве работает над тем, чтобы привести всех своих игроков в лучших кондициях к европейским испытаниям. В августе у Сарри будут только проблемы выбора состава.

Специалист разделяет мнение, что экспериментальный формат ЛЧ способен принести сюрпризы, и утвердительно отвечает на вопрос о шансах Ювентуса выиграть турнир: "Конечно. Но Аталанта, которая теперь получила ужасную уверенность в собственных силах, также может победить. В этом году будет другая Лига чемпионов, поэтому может быть сенсационный сюрприз".

Среди игроков "старой синьоры" триумфатора Лиги чемпионов больше всего поразил прогресс Родриго Бентанкура: "Он становится чемпионом. Мы будем слышать об уругвайце в течение долгого времени. И я был поражен голом Рабьо против Милана. Техничный жест топ-игрока. Фантастическое ускорение в середине поля и завершение. Если француз обретет стабильность, он может стать очень важной фигурой для Ювентуса. Куадрадо растет в роли флангового игрока. Он значительно прибавил в оборонной фазе и не потерял вкус к дриблингу. Тогда еще Де Лигт, который становится лучше от игры к игре. Но никто и не сомневался в его таланте".

Не прошли мимо опытных глаз успехи Дибалы, аргентинец до дисквалификации забивал важные голы в каждом матче: "Должен сказать, что меня поразила моральная сила Дибалы. Он сопротивлялся всяким искушениям, голосам, которые звали его в другие клубы. Он прошел через это все как чемпион, и теперь стал одним из лидеров команды. Пара Дибала-Роналду – фантастическая".

"Аталанта стала возлюбленной всех любителей итальянского футбола"

Липпи подчеркивает, что успех бергамасков закономерен. Клуб во главе с президентом работали ради этого много лет: "Сегодня семья Перкасси является образцом лидерства в итальянском футболе. И позвольте мне вспомнить великого первооткрывателя молодых талантов, таких как Мино Фавино (бывший координатор юношеского сектора клуба, который умер в апреле 2019-го . – примечание: Футбол 24), который, к сожалению, оставил нас. Но совершивший неоценимый вклад для создания стиля Аталанты".

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Марчелло нашел сходство команды из Бергамо с Ливерпулем Юргена Клоппа и считает, что это может стать решающим фактором в ЛЧ: "Аталанта играет в футбол, который заставляет вас влюбиться. Они играют в европейский футбол, который близок к Ливерпулю. Вот почему я говорю это и повторяю: "Богиня" может выиграть эту Лигу чемпионов".

В Италии бытует мнение, что Джан Пьеро Гасперини нашел в Аталанте идеальную для себя среду, но Липпи не разделяет подобных настроений: "Я хотел бы напомнить вам, что он хорошо работал и в Дженоа. Он пропустил сезон, когда тренировал Интер. Это произошло и со многими другими специалистами. Теперь Гасперини мог бы возглавить любую итальянскую или европейскую команду ".

Аталанта преследует цель забить у 100 голов до конца чемпионата. Марчелло видит потенциал у этой команде для больших свершений: "Это может быть даже лучше, чем у Баварии. Нормально, когда они атакуют коллективным способом. Забудьте о классических наконечниках атаки – в Аталанте забивают Гозенс, Толои, Хатебур. Команда Гасперини прессингует соперников высоко и поэтому, когда возвращает мяч, легко создает моменты для удара. Кроме того, есть тактический аспект, который очаровывает меня. Я видел, как защитник Аталанты делает ассист, а защитник с противоположного фланга наносит решающий удар. Впечатляет. Если мы действительно хотим найти небольшой дефект в игре Аталанты, так это то, что голкипер Голлини часто лучший на поле. Но очевидно, что, атакуя с такой интенсивностью, вы можете чем-то жертвовать в оборонной фазе".

А вот прогнозировать результат очного поединка между Ювентусом и Аталантой Липпи не рискует: "Будет интересно и открыто для любого результата. У Юве в руках Скудетто, но "богиня" может подняться еще выше в турнирной таблице".

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