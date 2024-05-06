Спасение Максимова в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Кривбасс – 1:0
18:20 - Читати українською
В поединке 27-го тура УПЛ днепряне на своем поле взяли верх над криворожанами. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".
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Юрий Максимов заявил в СМИ, что поражение СК Днепр-1 от Кривбасса станет его последним матчем на тренерском мостике днепрян. И подопечные сделали все, чтобы оставить Вильевича у руля команды.
СК Днепр-1 победил Кривбасс в скучном матче – "шантаж" Юрия Максимова не позволил криворожанам досрочно взять бронзу
Судьбу встречи решил единственный гол, забитый после перерыва Рамиком Гаджиевым. Хотя Кивинда мог открывать счет еще на 16-й минуте, мастерски закручивая сферу в дальний угол. СК Днепр-1 остается четвертым, опережая Рух на 3 очка, а бронза Кривбасса откладывается до следующего тура.
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