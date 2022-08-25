Журналист Игорь Бурбас рассказал, что шансов на переход Марьяна Шведа в Шахтер почти не осталось.

Недавно появилась информация, что вингер Мехелена Марьян Швед готовится подписать контракт с "горняками". Тренер бельгийцев сообщил, что украинец отказался выходить на поле в матче чемпионата, поскольку ждет трансфера. Не исключено, что воспитанник Карпат поторопился с таким решением.

Швед завершает трансфер в Шахтер – украинец игнорирует матчи в Европе ради перехода

"Насколько я знаю, Марьяна Шведа в Шахтере не будет. Клубы не могут договориться о выплате. Шахтер сейчас не разбрасывается деньгами. Те игроки, которых уже взяли или рассматривали, то там сумма доходит до миллиона. Финансовые возможности Шахтера сейчас не те", – рассказал Игорь Бурбас в программе Чистий ПІДКАсТ.

Контракт Марьяна Шведа с Мехеленом рассчитан еще на 2 года. Перед переходом в бельгийский клуб 25-летний украинец не смог закрепиться в Селтике.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?