В Стамбуле состоялась жеребьевка группового турнира ЛЧ 2022/23. С кем сыграет Шахтер, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стартовала в 19:00 по киевскому времени. Шахтер, который получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, согласно клубному рейтингу УЕФА попал в третью корзину. Таким образом, "горняки" избегали встречи с Боруссией Дортмунд, Зальцбургом, Интером, Наполи, Бенфикой, Спортингом и Байером.

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Шахтер попал в группу F. Соперниками подопечных Йовичевича станут Реал Мадрид (Испания), РБ Лейпциг (Германия) и Селтик (Шотландия). Домашние поединки "оранжево-черные" будут играть в Варшаве на стадионе Легии.

Интересно, что жребий свел Шахтер и Реал третий год подряд. В сезоне 2020/21 "горняки" дважды обыграли мадридцев (3:2, 2:0), а в прошлом сезоне Реал взял реванш – 5:0, 2:1. Игор Йовичевич поедет в хорошо знакомый Мадрид – в свое время главный тренер Шахтера играл за молодежку "сливочных".

Календарь группового турнира Лиги чемпионов 2022/23 будет утвержден после жеребьевки. Текущий розыгрыш ЛЧ будет существенно сжат из-за ЧС-2022, который стартует в ноябре. На 6 туров отвели только 8 недель – первые матчи ЛЧ будут сыграны уже 6 сентября, а последний тур пройдет 1/2 ноября.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы. Команды, которые финишируют последними в квартетах, завершат евросезон 2022/23.