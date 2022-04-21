Виталий Миколенко в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Лестер на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Первый момент на 5 минуте сразу же завершился взятием ворот. Гости разыграли от своего вратаря, создав численное большинство в зоне Миколенко. Украинец без подстраховки разрывался между двумя оппонентами. Как следствие Мэддисон беспрепятственно прострелил, удар Ихеаначо заблокировали, а Барнс первым сыграл на подборе. Та же связка едва не сработала на противоположном фланге. На этот раз Ихеаначо сбрасывал, Мэддисон бил – Пикфорд на месте.

Эвертон – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ (видео)

С отрывом лучший момент старта встречи запорол Ришарлисон. Миколенко начал атаку перехватом, а затем создал глубину в атаке. Оборону Лестера разорвали в очень похожем на первый гол стиле, но форвард сборной Бразилии не попал с нескольких метров после прострела Гордона. В целом очень активен левый защитник сборной Украины. Легкий, резкий, с двумя классными перехватами. Миколенко регулярно подключается к атакам, ведь глухой обороной, принесшей две подряд домашние победы, уже сыт не будешь. Другой вопрос, что многовато слишком простых потерь и неточных пасов, особенно в забросах на дальние дистанции.

Массированная атака гостей. Мэддисон завершает ударом метров с 16, Миколенко блокирует. Еще одна дуэль англичанина и украинца уже не в пользу последнего. Снова Грэй забывает подстраховать, за что впоследствии извиняется. Впрочем Перейра в этот раз и сам не отдал нацеленный пас. Больше всего баталий у обеих команд впереди именно по украинскому левому флангу сегодня. Вот который раз экс-динамовец забегает, отвлекая внимание. Грэй подает, Ришарлисон завершает, транжиря еще один приличный момент.

Первый угловой Эвертона на рубеже 45 минуты заработал Миколенко. Гордон, Ивоби и Грэй блестяще разыграли, последний выкручивал в дальний угол. Эффектно, но минимально неточно. Лестер чуть больше бил, но "ириски" создали как минимум не меньше отличных шансов. Ничья стала бы более справедливым итогом первого тайма. Кого-то подвела реализация, другие же сыграли на удивление рационально как для себя. Заметно, что на Эвертон влияет дополнительное давление из-за Бернли, не оставляющего надежд сдвинуть команду Лэмпарда в зону вылета на свое 18 место.

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После перерыва Эвертон доминирует. Ивоби и Грэй трижды пристреливались. Единственная вылазка Лестера за 20 минут – наброс Барнса, который прочитал Миколенко. На 67 минуте первое попадание в створ ворот от хозяев. Рондон, заменивший Грэя, отборолся в воздухе, Ришарлисон опередил защитника, но Шмайхель выручил. Потом пришлось полетать уже Пикфорду. Мэддисон крутил в дальний верхний. Миколенко в последний момент увел мяч из-под ноги Ихеаначо, а экс-форвард Манчестер Сити уже готовился расстреливать.

Посыпались удары головой. На попытку Фофана после подачи углового ответили Мина и Ришарлисон. Мэддисон дважды с рикошетом от Делфа целился в мертвый угол. Эвертон создал побольше стопроцентных моментов, но из пределов вратарской надо же забивать! И вот снова. Нацеленная подача Гордона с углового, а дальше Рондон метров с 6 пробивает куда-то в сторону от ворот. И все же на 90+2 Коулмэн не попал в убийственной позиции, а Ришарлисон наконец-то нашел путь к воротам. С рикошетом, драмой и корявеньким, как сегодняшняя игра, ударом. Лестер добывает 41 балл. Эвертон вырывает 4 очка преимущества над 18 в таблице Бернли, который в четверг не догонит Миколенко и компанию, даже если победит Саутгемптон.

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