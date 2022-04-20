Эвертон принимает Лестер в перенесенном матче 18-го тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Эвертон – Лестер стартовал в 21:45 по Киеву. Команда Фрэнка Лэмпарда борется за выживание, оторвавшись от зоны вылета на 3 очка. Именно "ириски" занимают спасительное 17 место. Лестер особо ни на что не претендует – 9 позиция, 40 очков.

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Виталий Миколенко в четвертый раз подряд оказался в стартовом составе Эвертона. В общем для украинца это уже 10-й поединок в футболке "ирисок" – первый небольшой юбилей.

Прямая трансляция игры доступна в этой новости на "Футбол 24".

Онлайн-видеотрансляция матча Эвертон – Лестер 20 апреля 2022

Стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Мина, Годфри, Миколенко – Аллан, Делф,Ивоби – Гордон, Ришарлисон, Грей.

Лестер: Шмейхель – Перейра, Фофана, Эванс, Кастань – Менди – Барнс, Тилеманс, Дьюсбери-Хол, Мэддисон – Ихеаначо.