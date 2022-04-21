Арсенал еще месяц назад считался главным претендентом на четвертое место в АПЛ, однако четыре поражения в пяти последних матчах (при трех подряд проигрышах середнякам) поставили коллектив в крайне затруднительное положение. "Канониры" опустились на пятое место, Тоттенхэм оторвался на три очка и только чудом не увеличил гандикап до шести, а МЮ имел равенство с "пушкарями" по набранным баллам – между тем, встреча с "дьяволами" состоится уже через три дня. Именно поэтому подопечным Микеля Артеты было критически важно переиграть Челси на Стэмфорд Бридж.

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Первые полчаса встречи прошли при чрезвычайно динамичном футболе. Как и ожидалось, хозяева агрессивно накрывали соперника на чужой трети, держась принципа "контрпрессинг – лучший плеймейкер". Кроме того, они регулярно перегружали отдельные зоны (в основном на флангах). Гости же отвечали плотной обороной (опускание Джаки играло очень большую роль) и скорыми контратаками. Эдегор связывал обе фазы, выступая в качестве главного плеймейкера.

Защитники обеих команд не смогли справиться с высокой интенсивностью, что вылилось в множество моментов. Челси мог открыть счет уже на 4-й минуте в результате подачи с углового и суеты. Алонсо пробил с отскока в ближний угол, но попал в наружную сторону сетки. Арсенал ответил всего через три минуты неожиданным врыванием центрбека Габриэла в штрафную и выстрелом под ближнюю штангу – Менди парировал ногой!

На 11-й минуте шанс отличиться упустил Лукаку, который принял пас от Лофтуса-Чика и нанес удар с линии штрафной Мяч прошел в метре от дальней штанги. Вообще хозяева на старте встречи серьезно навалились на оборону "канониров" – впрочем, именно гости открыли счет на 13-й минуте. "Героем" стал Кристенсен, который под давлением Нкетии отдал очень слабый пас обратно на Менди. Эдди перехватил его и уверенно реализовал выход один на один – 0:1!

Счастье гостей длилось недолго. Челси сравнял счет уже на 17-й: "пенсионеры" накрыли соперника прессингом, Лофтус-Чик перехватил мяч и сразу же отдал его Вернеру, а Тимо, сместившись с левого фланга к линии штрафной, нанес удар – рикошетом от Габриля сфера медленно залетела в ближний угол. 1:1. После этого Маунт и Нкетия разменялись классными обводными ударами мимо дальней штанги.

Второй размен голами не заставил долго себя ждать. На 27-й минуте хозяева зажали Джаку в штрафной, но тот удержал мяч под контролем, прошел несколько оппонентов и отдал передачу на ход Эдегору. Мартин запустил в проход Сака, а тот с левого фланга выдал поперечный пас на линию полукруга – Эдегор принял его и быстро нашел Смита-Роу, а Эмиль в касание нанес точный удар в правый нижний угол. 1:2!

Челси отыгрался уже на 32-й минуте благодаря ошибке Уайта. Бенжамен под давлением Вернера и Маунта потерял мяч на фланге, после чего Тимо сбросил его на Мейсона, а тот быстро отдал пас на ближнюю штангу. Аспиликуэта, опередив Тавареша, уверенно пробил под нее – 2:2!

В последней трети первого тайма темп игры несколько упал. Команды перешли в позиционный футбол, в котором Челси выглядел не лучшим образом. До перерыва "пенсионеры" так ничего и не создали, а вот "канониры" имели сразу две возможности забить третий гол. Так, на 34-й минуте Нкетия плотно выстрелил со средней дистанции (мяч пролетел рядом с каркасом), а на 42-й Смит-Роу получил пас от Эдегора, накрутил на клочке поля трех защитников и пробил с линии штрафной – сфера прошла рядом с ближней штангой!

В раздевалке Томас Тухель произвел замену, сняв с пробега Кристенсена. Вместо него вышел Тьягу Силва. Других перемен в игре Челси не было – команда все так же держала мяч, пыталась давить и даже била по воротам из разных углов. Тем не менее, второй тайм выглядел логичным продолжением первого. Скорости не росли, а острых моментов не возникало. Арсенал уверенно держал соперника на расстоянии и даже смело прессинговал.

Встреча выглядела довольно спокойно, так что гол "канониров" на 57-й минуте стал полной неожиданностью. Хозяева потеряли мяч на собственной половине, Тавареш запустил передачу на линию штрафной, Нкетия шикарно развернулся на приеме, однако дальше произошла серия отскоков. Эдди оказался ловчее Силвы и Сарры, первым подхватив сферу и выстрелив в ближний угол – 2:3!

Казалось, этот эпизод раскроет игру, но ничего подобного не произошло. Арсенал спокойно оборонял территорию на собственной трети поля, отдав мяч Челси, а подопечные Томаса Тухеля просто не знали, что с этим делать. За последние 35 минут команда хозяев не создала ничего опасного у чужих ворот – вспомнить можно только несколько заблокированных или неточных ударов из-за пределов штрафной. "Канониры" несколько раз подловили соперника на фланговых контратаках и даже довели их до логического завершения. Правда, с точностью ударов у гостей тоже были проблемы.

Более того, северные лондонцы не боялись прессинговать Челси на стадии розыгрыша мяча. Команда Томаса Тухеля неоднократно теряла его под подобным давлением, а на 89-й волне очередной отбор "пушкарей" (ошибся Тьягу Силва) завершился контратакой с прострелом Соареша. Передача оказалась крайне неудачной, однако Аспиликуэта в собственной штрафной почему-то завалил Сака. Джонатан Мосс назначил пенальти, а Букайо точным ударом с отметки установил окончательный счет встречи – 2:4!

Таким образом, Арсенал набрал 57 очков, догнав Тоттенхэм в турнирной таблице. "Канониры" остаются пятыми из-за худшей разницы голов, но отрываются от МЮ на три пункта при матче в запасе. Челси, имея 62 зачетных балла в активе, держится третьим.

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