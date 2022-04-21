Манчестер Сити зависит только от себя. Выиграть все матчи – и чемпионство в кармане. Ливерпуль вчера разбил Манчестер Юнайтед, а "горожане" сегодня ответили победой над Брайтоном. "Чайки" в последнее время набрали хороший ход и сумели создать проблемы Сити.

Ливерпуль обыграл Ман Сити и вышел в финал Кубка Англии – слабый матч Зинченко, фейл кипера, Клопп снова бьет Пепа

Александр Зинченко остался в запасе. Украинец слишком много ошибался в кубковом матче. Гвардиола с первых минут ему не доверился. Уокер травмирован, поэтому Канселу перешел на правый фланг обороны, а левую бровку отдали Аке. После того как Аке получил повреждение, Зинченко тоже не вышел. Пеп перевел Канселу на левый фланг, а направо сместил Стоунза.

И только когда Стоунз устал, вышел Зинченко (Канселу еще раз сменил фланг). На финальные 15 минут. Но этого времени украинцу хватило, чтобы создать гол. Александр классно сыграл на перехвате и начал голевую атаку Манчестер Сити, завершившуюся голом Силвы. Это уже был третий мяч "горожан".

Манчестер Сити очень долго искал подходы к воротам Брайтона. Весь первый тайм шла игра в одни ворота, но хозяева транжирили свои моменты. Выделялся Марез, который не мог воспользоваться подарками в чужой штрафной. Что интересно, Сити владел мячом, но лучшие атаки разгонял на скорости, после перехватов.

Солистом традиционно был де Брюйне. Одну перспективную контру запорол Марез, поэтому следующую Кевин решил завершить сам – тоже неточно. Удар Бернарду в "девятку" потянул голкипер, а попытку Гюндогана заблокировали защитники. Издалека приложился Канселу, был момент у Родри, еще раз пробил де Брюйне.

В конце концов, Манчестер Сити все же добился своего. Одна из контратак стала результативной. Де Брюйне протащил мяч через полполя, а Марез использовал удачный рикошет и переправил мяч в сетку. "Горожане" закрепили преимущество после углового – защитник Брайтона подправил дальний удар Фодена в угол ворот. А разгром оформили уже с помощью Зинченко.

Манчестер Сити набрал 77 очков и вернулся на вершину АПЛ. Ливерпуль отстает на одно очко.

Ливерпуль снова разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ – фанаты поддержали Роналду, бенефис Салаха, Диаса и Мане