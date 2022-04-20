Віталій Миколенко вчетверте поспіль вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Лестер на "Футбол 24", стартував о 21:45. Перший момент на 5 хвилині відразу ж завершився взяттям воріт. Гості розіграли від свого воротаря, створивши чисельну більшість у зоні Миколенка. Українець без підстраховки розривався між двома опонентами. Як наслідок Меддісон без перешкод прострілив, удар Іхеаначо заблокували, а Барнс першим зіграв на підбиранні. Та ж зв'язка ледь не спрацювала на протилежному фланзі. Цього разу Іхеаначо скидав, Меддісон бив – Пікфорд на місці.

Евертон – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

З відривом найкращий момент старту зустрічі запоров Рішарлісон. Миколенко почав атаку перехопленням, а згодом створив глибину в атаці. Оборону Лестера розірвали у дуже схожому до першого гола стилі, але форвард збірної Бразилії не влучив з кількох метрів після прострілу Гордона. Загалом дуже активний лівий захисник збірної України. Легкий, стрімкий, з двома класними перехопленнями. Миколенко регулярно підключається до атак, адже глухою обороною, яка принесла дві поспіль домашні перемоги, вже ситий не будеш. Інше питання, що забагато простих втрат і неточних пасів, особливо закидань на дальні дистанції.

Масована атака гостей. Меддісон завершує ударом мерів з 16, Миколенко блокує. Чергова дуель англійця та українця не на користь останнього. Знову Грей забуває підстрахувати, за що згодом просить вибачення. Однак Перейра цього разу не віддав націлений пас. Найбільше баталій в обох команд попереду саме українським лівим флангом сьогодні. Ось вкотре екс-динамівець забігає, відволікаючи увагу. Грей подає, Рішарлісон завершує, марнуючи ще одну пристойну нагоду.

Перший кутовий Евертона на межі 45 хвилини заробив Миколенко. Гордон, Івобі та Грей блискуче розіграли, останній викручував у дальній кут. Ефектно, але мінімальний промах. Лестер трохи більше бив, але "іриски" створили не менше чудових шансів. Нічия стала б справедливішим підсумком першого тайму. Когось підвела реалізація, інші ж зіграли на диво раціонально як для себе. Помітно, що на Евертон впливає додатковий тиск через Бернлі, який не полишає надій посунути команду Лемпарда в зону вильоту на своє 18 місце.

Після перерви Евертон домінує. Івобі та Грей тричі пристрілювалися. Єдина вилазка Лестера за 20 хвилин – накидання Барнса, яке прочитав Миколенко. На 67 хвилині перше влучання у площину воріт від господарів. Рондон, який замінив Грея, відборовся у повітрі, Рішарлісон випередив захисника, але Шмайхель виручив. Згодом довелося політати вже Пікфорду. Меддісон крутив у дальній верхній. Миколенко в останню мить поцупив м'яч з-під Іхеаначо, а екс-форвард Манчестер Сіті уже готувався розстрілювати.

Посипалися удари головою. На спробу Фофана після подачі кутового відповіли Міна та Рішарлісон. Меддісон двічі з рикошетом від Делфа цілив у мертвий кут. Евертон створив більше стовідсоткових моментів, але з меж воротарського треба ж забивати! І ось знову. Націлена подача Гордона з кутового, а далі Рондон метрів з 6 пробиває кудись вбік від воріт. Коулмен не влучив у вбивчій позиції, а ось Рішарлісон нарешті знайшов шлях до воріт. З рикошетом, драмою і кострубатим ударом. Лестер набирає 41 бал. Евертон вириває надважливі 4 очки переваги над 18 у таблиці Бернлі, який у четвер не наздожене Миколенка і компанію, навіть якщо переможе Саутгемптон.

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