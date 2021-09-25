"Мы проиграли, и Сити действительно заслужил победу. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. В остальном мы были недостаточно качественны, чтобы ослабить давление и создать им проблемы.

Челси – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Спектакль был недостаточно сложным. В общем, просто мы были не на своем лучшем уровне. После гола мне показалось, что наша вера в победу была больше, чем страх проиграть, я не знаю почему. Мы пытались склонить фанатов к себе. Это была очень эмоциональная игра, но точно не на нашем лучшем уровне. Кроме того, чувствовалась определенная усталость", – цитирует Тухеля ВВС.

Добавим, что для Челси это было первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Лондонцы потеряли возможность стать лидерами и остались на третьей строчке.

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