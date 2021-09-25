Действующие чемпионы уже традиционно для себя несколько отстают на старте сезона. А вот триумфаторы Лиги чемпионов после 5 туров разделяли лидерство АПЛ с Ливерпулем. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити, стартовал в 14:30. Александр Зинченко, как и ряд ключевых партнеров украинца, травмирован и не попал даже в заявку. Тухель стал крайне неудобным соперником для Пепа Гвардиолы. Лондонцы выиграли 3 личные встречи во всех турнирах прошлого сезона, отомстив за неудачи при Лэмпарде. Для гостей это шанс сравняться по очкам в случае победы. Хозяева же могли бы оторваться на 6 баллов.

Челси – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – битва лидера против чемпиона

Очень высокий прессинг и контроль над мячом в исполнении гостей на старте. Из этого, впрочем. удалось выжать лишь первый угловой. Фоден, что интересно, играет фальшивую девятку, тогда как Габриэль Жезуш действует на правом фланге. За первую треть стартового тайма Челси не почувствовал никаких проблем в глухой обороне. А вот дебютная контратака лондонцев едва не закончилась большими проблемами. После банального выноса Вернер и Лукаку вдвоем при поддержке Алонсо легко прорвали центр поля, Канселу не позволил забить Ромелу с нескольких метров. У действующих чемпионов только Де Брюйне классно прорвался в штрафную, но отдал в недодачу.

Рюдигер прошел в чужую треть и остро отдал на Вернера – Уокер заблокировал единственный удар в матче за 20 минут. У Джеймса уже второй раз проблемы с ногой. Выходит центрбек Тьягу Силва, так что Аспиликуэта вынужден сместиться на фланг. Недаром Гвардиола так долго объяснял Уокеру что-то. Кайл отдал острый пас в центр, Де Брюйне открылся между линиями и взял игру на себя. Удар заблокировали, а можно было ведь и попробовать протолкнуть на свободного Грилиша. Канте неудачно отборолся вверху на чужой половине, поэтому Сити наконец-то получил пространство. Грилиш отдал, а Родри с рикошетом от Рюдигера едва не попал.

Диаш после углового пробивал из пределов вратарской. Опасно, но под давлением соперника. После замены Джеймса Манчестер Сити понемногу начал разгоняться. Грилиш выкатил и Де Брюйне под дальний удар. Выше, а Гвардиола так реагирует, будто супермомент. Классно задумывал Канселу, играющий на позиции Зинченко: классным пасом едва не нашел КДБ на 11 метрах. Первую комбинацию позволили разыграть манчестерцам в чужой штрафной. Фоден сбросил. Жезус принял и пробил с разворота – все еще мимо цели. За весь первый тайм 6:1 по ударам, но ни одного точного! По ожидаемым голам также все ничтожно. Преимущество Сити (0,34 на 0,04) показывает, насколько равная и печальная игра.

На старте второй половины Грилиш крутил в дальний. С прицелом сегодня полная беда. Как же накрывают гости контратаки Челси. На одного Вернера или Лукаку бросяются по 2-3 игрока. Очень боятся друг друга Тухель и Гвардиола. Случайный гол из ничего. Канселу пробивал традиционно издалека. Снова в блок, но Жезуш подобрал, развернулся и не заметил сопротивления Жоржиньо, Рюдигера и Кристенсена. Менди кончиками пальцев парировал классный удар Грилиша, который спокойно разобрался с Аспиликуэтой в штрафной. Челси раскрывается и получает несколько перспективных подходов.

Канселу блестяще разобрался слева, перед Жезусомм уже были пустые ворота, но вместо дубля удар в защитника на линии. Хаверц, который заменил Канте, выдал снаряд Лукаку, однако перед тем забрался в очевидный офсайд. Гол отменен. Ляпорт завалил Лукаку – опасный штрафной и желтая. Алонсо забивал уже со стандарта, однако на этот раз не пробил стенку. Силва прилег на газон после столкновения с Родри, без пенальти. Контратака на контратаку. Де Брюйне разгоняет получше Ковачича, однако манчестерцам постоянно не хватает чего-то в финальной стадии.