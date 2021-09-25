За увесь перший тайм командам не вдалося відзначитись забитими м'ячами. Ман Сіті переважав лондонців за ударами (6:1), однак жоден з них не потрапив у сітку. На 53-й хвилині Жезус став автором єдиного гола. Форвард "містян" спритно прийняв м'яч в оточенні захисників, а потім точно пробив в лівий кут воріт. Забити гол допоміг також невеликий рикошет від захисника "синіх", який дезорієнтував голкіпера лондонців.

Челсі програв Ман Сіті вдома, Гвардіола завдав першої поразки Тухелю, конкурент Зінченка – один з героїв у матчі АПЛ

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 13 балів і зрівнявся з Челсі, Ман Юнайтед і Ліверпулем, усі чотири команди ділять першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. "Мерсисайдці" випереджають команду Гвардіоли лише за різницею забитих м'ячів.