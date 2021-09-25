За весь первый тайм командам не удалось отличиться забитыми мячами. Ман Сити обганял лондонцев по ударам (6:1), однако ни один из них не попал в сетку. На 53-й минуте Жезус стал автором единственного гола. Форвард "горожан" ловко принял мяч в окружении защитников, а затем точно пробил в левый угол ворот. Забить гол помог также небольшой рикошет от защитника "синих", который дезориентировал голкипера лондонцев.

Челси проиграл Ман Сити дома, Гвардиола нанес первое поражение Тухелю, конкурент Зинченко – один из героев в матче АПЛ

Таким образом, Манчестер Сити набрал 13 баллов и сравнялся с Челси, Ман Юнайтед и Ливерпулем, все четыре команды делят первую строчку турнирной таблицы АПЛ. "Мерсисайдцы" опережают команду Гвардиолы только по разнице забитых мячей.