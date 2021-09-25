"Ми програли, і Сіті справді заслужив перемогу. До гола ми були дуже сильні на останніх 20 метрах поля, але, на жаль, тільки там. В іншому ми були недостатньо якісні, щоб послабити тиск і створити їм проблеми.

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Вистава була недостатньо складною. Загалом, просто ми були не на своєму найкращому рівні. Після гола мені здалося, що наша віра в перемогу була більшою, ніж страх програти, я не знаю чому. Ми намагалися схилити фанатів до себе. Це була дуже емоційна гра, але точно не на нашому найкращому рівні. Крім того, відчувалася певна втома", – цитує Тухеля ВВС.

Додамо, що для Челсі це була перша поразка у поточному розіграші АПЛ. Лондонці втратили нагоду стати лідерами та залишились на третій сходинці.

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