Чинні чемпіони вже традиційно для себе дещо відстають на старті сезону. А ось тріумфатори Ліги чемпіонів після 5 турів розділяли лідерство АПЛ з Ліверпулем. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ман Сіті, стартував о 14:30. Олександр Зінченко, як і низка ключових партнерів українця, травмований і не потрапив навіть до заявки. Томас Тухель став украй незручним суперником для Пепа Гвардіоли. Лондонці виграли 3 особисті поєдинки в усіх турнірах минулого сезону, помстившись за невдачі при Лемпарді. Для гостей це шанс зрівнятися за очками в разі перемоги. Господарі ж могли б відірватися на 6 балів.

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – битва лідера проти чемпіона

Дуже високий пресинг і контроль над м'ячем у виконанні гостей на старті. З цього вдалося витиснути лише перший кутовий. Фоден, що цікаво, грає фальшиву дев'ятку, тоді як Габріель Жезуш діє на правому фланзі. За першу третину стартового тайму Челсі не відчув жодних проблем у глухій обороні. А ось дебютна контратака лондонців ледь не завершилася великими проблемами. Після банального виносу Вернер і Лукаку удвох за підтримки Алонсо легко прорвали центр поля, Канселу не дав забити Ромелу з кількох метрів. У чинних чемпіонів лише Де Брюйне класно продерся у штрафний, але віддав у недодачу.

Рюдігер пройшов у чужу третину і гостро віддав на Вернера – Вокер заблокував єдиний удар у матчі за 20 хвилин. У Джеймса вже вдруге проблеми з ногою. Виходить центрбек Тьягу Сілва, тому Аспілікуета зміститься на фланг. Недарма Гвардіола щось довго пояснював Вокеру. Кайл віддав гострий пас у центр, Де Брюйне відкрився між лініями і взяв гру на себе. Удар заблокували, а можна було спробувати проштовхнути на вільного Гріліша. Канте невдало відборовся вгорі на чужій половині, тож Сіті нарешті отримав простір. Гріліш віддав, а Родрі з рикошетом від Рюдігера ледь не влучив.

Діаш після кутового пробивав з меж воротарського. Небезпечно, але під тиском суперника. Після заміни Джеймса Ман Сіті потроху почав розганятися. Гріліш викотив і Де Брюйне під дальній удар. Вище, а Гвардіола так реагує, ніби супермомент. Гарно задумував Канселу, який грає на позиції Зінченка: класним пасом ледь не знайшов КДБ на 11 метрах. Першу комбінацію дозволили розіграти манчестерцям у чужому штрафному. Фоден скинув. Жезус прийняв і пробив з розвороту – все ще повз ціль. За весь перший тайм 6:1 за ударами, але жодного прицільного! Очікувані голи також жалюгідні. Перевага Сіті (0,34 на 0,04) показує, наскільки рівна і сумна гра.

На старті другої половини Гріліш крутив у дальній. З прицілом нині геть біда. Як же накривають гості контратаки Челсі. На одного Вернера чи Лукаку кидаються по 2-3 гравці. Дуже бояться один одного Тухель і Гвардіола. Випадковий гол з нічого. Канселу пробивав традиційно здалеку. Знову в блок, але Жезуш підібрав, розвернувся і не помітив опору Жоржінью, Рюдігера та Крістенсена. Менді кінчиками пальців парирував класний удар Гріліша, який спокійно розібрався з Аспілікуетою у штрафному. Челсі розкривається і має кілька перспективних підходів.

Канселу блискуче розібрався ліворуч, перед Жезусом уже були порожні ворота, але замість дублю удар у захисника на лінії. Хаверц, який замінив Канте, видав снаряд Лукаку, однак перед тим забрався в очевидний офсайд. Ляпорт завалив Лукаку – небезпечний штрафний і жовта. Алонсо забивав уже зі штрафного, проте цього не пробив стінку. Сілва приліг на газон після зіткнення з Родрі, без пенальті. Контратака на контратаку. Де Брюйне розганяє краще за Ковачіча, однак манчестерцям постійно не вистачає чогось у фінальній стадії.

Гріліш запоров вихід сам на сам після суперпасу Жезуса. Ляпорт міг забивати на стандарті. Челсі відповів навісами і моментом Ковачіча в контратаці – встиг заблокувати центрбек Сіті, а рикошет гольовим не став, як у ситуації з Жезушем. Манчестер Сіті набрав 13 балів і зрівнявся з Челсі та Ліверпулем, який випереджає команду Гвардіоли лише за різницею голів. МЮ після домашнього фіаско з Астон Віллою також зупинився на цій очковій позначці. У топ-4 всі набрали по 13 пунктів.