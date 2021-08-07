Похоже, поклонникам французского Пари Сен-Жермен не суждено увидеть Лионеля Месси на поле рядом с Килианом Мбаппе.

Уход французского нападающего в летнее трансферное приобрел реальные очертания, утверждает журналист Андрес Рамос в своем твиттере.

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"Даже трансферы Рамоса, Вейналдума, Хакими и Доннаруммы (плюс Месси) не заставили Мбаппе передумать. Хотя во Франции и говорили, что он собирается отработать последний год по контракту, но теперь игрок может уйти в августе.

Поэтому уход Мбаппе прямо сейчас неизбежен в случае приезда Месси. Игрок уже решил, что не будет играть в Париже, время работает против парижской команды. Впереди долгий месяц", – написал обозреватель AS.

Ранее брат владельца парижан объявил о завершении переговоров с Месси, а ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации звездного новичка. В свою очередь Мбаппе давно сватают в мадридский Реал.

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