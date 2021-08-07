Месси в ПСЖ: культовое издание обнародовало цифры космического контракта идола Барселоны
Мини-сериал с переходом бывшего лидера испанской Барселоны Лионеля Месси во французский Пари Сен-Жермен вышел на финишную прямую.
Аргентинец согласовал детали личного контракта с парижанами, сообщает L'Equipe.
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Месси заключит соглашение по схеме 2+1. На Парк де Пренс 6-кратный обладатель "Золотого мяча" будет зарабатывать 40 млн евро в год. Месси станет самым высокооплачиваемым исполнителем команды Почеттино, превзойдя Неймара. Перед неожиданным уходом из Барселоны аргентинский нападающий согласился на зарплату в размере 35 млн в евровалюте.
Ранее брат владельца парижан объявил о завершении переговоров с Месси, а ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации звездного новичка.
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