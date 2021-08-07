Аргентинец согласовал детали личного контракта с парижанами, сообщает L'Equipe.

Месси не будет забирать номер Неймара, если перейдет в ПСЖ – парижане зарезервировали аргентинцу другую футболку

Месси заключит соглашение по схеме 2+1. На Парк де Пренс 6-кратный обладатель "Золотого мяча" будет зарабатывать 40 млн евро в год. Месси станет самым высокооплачиваемым исполнителем команды Почеттино, превзойдя Неймара. Перед неожиданным уходом из Барселоны аргентинский нападающий согласился на зарплату в размере 35 млн в евровалюте.

Ранее брат владельца парижан объявил о завершении переговоров с Месси, а ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации звездного новичка.

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