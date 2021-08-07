Схоже, шанувальникам французького Парі Сен-Жермен не судилося побачити Ліонеля Мессі на полі поруч із Кіліаном Мбаппе.

Відхід французького нападника в літнє трансферне набув реальних обрисів, стверджує журналіст Андрес Рамос у своєму твіттері.

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"Навіть трансфери Рамоса, Вейналдума, Хакімі та Доннарумми (плюс Мессі) не змусили Мбаппе передумати. Хоч у Франції і казали, що він збирається відпрацювати останній рік за контрактом, але тепер гравець може піти у серпні.

Тому відхід Мбаппе просто зараз неминучий у разі приїзду Мессі. Гравець уже вирішив, що не гратиме в Парижі, час працює проти паризької команди. Попереду довгий місяць", – написав оглядач AS.

Раніше брат власника парижан оголосив про завершення переговорів з Мессі, а ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу для ефектної презентації зіркового новачка. Натомість Мбаппе давно сватають у мадридський Реал.

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