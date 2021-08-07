Трансфер Лионеля Месси в ПСЖ все ближе – парижане готовятся к роскошному объявлению.

Месси подпишет с ПСЖ контракт сроком на 3 года, а его зарплата составит около 40 млн евро в год, утверждает инсайдер Педру Алмейда в своем твиттере.

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Парижане должны объявить о переходе 10 августа. Именно на эту дату ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню, очевидно для эффектной презентации Месси в статусе своего игрока.

Напомним, из-за финансовых затруднений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет. Президент ПСЖ не раз заявлял, что мечтает видеть звездного форварда в своем клубе.

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