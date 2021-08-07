Унижение Реала, издевательство над соперниками и невероятные рекорды – 10 незабываемых моментов Месси в Барселоне
Лионель Месси покидает Барселону. За 17 сезонов аргентинец сделал немало невероятного. "Футбол 24" вспоминает самое выдающееся.
Сообщение на официальном сайте Барселоны стало шоком. Даже для самого Месси, который еще год назад сам заявлял о желании уйти. На этот раз ничего не зависело ни от самого футболиста, ни от клуба. У каталонцев очень серьезные финансовые проблемы. Поэтому, поместить новый контракт Лео в пределы зарплатного фонда было почти нереально. Ла Лига прогнозируемо отказалась зарегистрировать сделку.
ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации Месси
Все это можно было бы считать блефом и попыткой надавить на Хавьера Тебаса, если бы не ПСЖ. Французы сразу ухватились за шанс переманить 6-кратного обладателя "Золотого мяча". Сегодня ночью брат президента парижан сообщил, что переговоры успешно завершены. Клуб уже зарезервировал Эйфелеву башню на 10 августа. Очевидно, для презентации.
Ушла целая эпоха. В этом нет никаких сомнений. 17 сезонов, 35 трофеев, множество голов и ассистов. А еще – наследие, которое невозможно оценить рационально. Слишком много эмоций. Что ж, тогда просто вспомним десятку самых памятных моментов, которые пережил Лионель Месси в сине-гранатовой футболке.
5 голов Байеру в 1/8 финала Лиги чемпионов
В сезоне 2011/12 Барселона не смогла защитить звание победителя турнира, драматически уступив в полуфинале Челси, который и возьмет трофей. Однако Месси по итогам той кампании получил "Золотой мяч". Едва ли не самый яркий свой перфоманс Лео выдал в 1/8 финала ЛЧ. В ответном матче против леверкузенского Байера аргентинец забил 5 голов, став первым игроком, кому удалось подобное в плей-офф ЛЧ. ВИДЕО
Хет-трик Реалу в 19 лет
Месси – лучший бомбардир Эль Класико с огромным отрывом. С юного возраста аргентинец начал регулярно огорчать принципиального врага Барселоны. Знаковый матч состоялся в марте 2007-го. Игра завершилась со счетом 3:3, а Месси забил все голы каталонцев. Причем спасительный – на последней минуте. ВИДЕО
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Гол в стиле Марадоны
Если ты аргентинский форвард, сравнений с легендарным Диего не избежать. А после такого голасо и подавно. Все тот же 2007-й. Кубок Короля, Месси после невероятного сольного прохода забивает в ворота Хетафе. В 1986-м очень похожий мяч организовал Марадона на чемпионате мира в Мексике в матче против сборной Англии. ВИДЕО
Фантастика в матче с Атлетиком
На дворе 2015 год. Все уже давно знают, кто такой Месси и чего от него ждать. Соперники стерегут его, как зеницу ока. Но Лео продирается к воротам с четырьмя (!) соперниками на плечах и отправляет мяч в ближний угол. Наглядная демонстрация беспомощности оппонентов. ВИДЕО
Рекорд Герда Мюллера
Казалось 85 голов за календарный год – недостижимая цифра. В течение 40 лет никто даже не приближался к показателю знаменитого немца. Однако в 2012-м Месси покорилось и это достижение. Тот год в итоге он завершил с 91-м забитым мячом в активе.
Финал Лиги чемпионов 2009
Пару центральных защитников Манчестер Юнайтед – Фердинанд / Видич – называют одной из самых сильных за всю историю футбола. Тем большим было удивление римского Стадио Олимпико, когда миниатюрный Месси завис в воздухе и ударом головой забил второй мяч Барселоны. Именно так Пеп Гвардиола выиграл свою первую ЛЧ. ВИДЕО
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И еще раз Лига чемпионов
Месси принято обвинять в эгоизме, но в его карьере есть невероятный командный перфоманс в большом матче. В 2011-м Манчестер Юнайтед рассчитывал взять у Барсы реванш. Еще и встреча проходила на Уэмбли. Месси забил лишь один мяч, но у команды Алекса Фергюсона не было никаких шансов – 3:1 в пользу каталонцев. ВИДЕО
Покер против Арсенала в 2010-м
После ничьей в Лондоне Арсенал ехал на Камп Ноу с намерением побороться за полуфинал. У Лео были совсем другие планы – он самостоятельно выбил "канониров" из Лиги чемпионов, забив четыре гола. ВИДЕО
Издевательство над обороной Реала
Уже упомянутая Лига чемпионов 2010/11. Полуфинал, первый матч на Сантьяго Бернабеу. После часа игры у каждой команды по удалению, счет не открыт. И тут Месси берет дело в свои руки. Сначала Лео замыкает прострел Афеллая, а в конце игры буквально издевается над всей защитой "сливочных". ВИДЕО
Каноническое Эль Класико
Очередная ожесточенная битва должна была завершиться ничьей. Счет 2:2, продолжается компенсированное время. Барса выбегает в массированную контратаку, Месси получает пас от Альбы и забивает! Тот жест со снятой футболкой перед трибунами домашней арены Реала помнят все. Безусловно, это был лучший способ забить 500-й гол в клубной карьере. ВИДЕО
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