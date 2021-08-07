Сообщение на официальном сайте Барселоны стало шоком. Даже для самого Месси, который еще год назад сам заявлял о желании уйти. На этот раз ничего не зависело ни от самого футболиста, ни от клуба. У каталонцев очень серьезные финансовые проблемы. Поэтому, поместить новый контракт Лео в пределы зарплатного фонда было почти нереально. Ла Лига прогнозируемо отказалась зарегистрировать сделку.

ПСЖ зарезервировал Эйфелеву башню для эффектной презентации Месси

Все это можно было бы считать блефом и попыткой надавить на Хавьера Тебаса, если бы не ПСЖ. Французы сразу ухватились за шанс переманить 6-кратного обладателя "Золотого мяча". Сегодня ночью брат президента парижан сообщил, что переговоры успешно завершены. Клуб уже зарезервировал Эйфелеву башню на 10 августа. Очевидно, для презентации.

Ушла целая эпоха. В этом нет никаких сомнений. 17 сезонов, 35 трофеев, множество голов и ассистов. А еще – наследие, которое невозможно оценить рационально. Слишком много эмоций. Что ж, тогда просто вспомним десятку самых памятных моментов, которые пережил Лионель Месси в сине-гранатовой футболке.

5 голов Байеру в 1/8 финала Лиги чемпионов

В сезоне 2011/12 Барселона не смогла защитить звание победителя турнира, драматически уступив в полуфинале Челси, который и возьмет трофей. Однако Месси по итогам той кампании получил "Золотой мяч". Едва ли не самый яркий свой перфоманс Лео выдал в 1/8 финала ЛЧ. В ответном матче против леверкузенского Байера аргентинец забил 5 голов, став первым игроком, кому удалось подобное в плей-офф ЛЧ. ВИДЕО

Хет-трик Реалу в 19 лет

Месси – лучший бомбардир Эль Класико с огромным отрывом. С юного возраста аргентинец начал регулярно огорчать принципиального врага Барселоны. Знаковый матч состоялся в марте 2007-го. Игра завершилась со счетом 3:3, а Месси забил все голы каталонцев. Причем спасительный – на последней минуте. ВИДЕО

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Гол в стиле Марадоны

Если ты аргентинский форвард, сравнений с легендарным Диего не избежать. А после такого голасо и подавно. Все тот же 2007-й. Кубок Короля, Месси после невероятного сольного прохода забивает в ворота Хетафе. В 1986-м очень похожий мяч организовал Марадона на чемпионате мира в Мексике в матче против сборной Англии. ВИДЕО

Фантастика в матче с Атлетиком

На дворе 2015 год. Все уже давно знают, кто такой Месси и чего от него ждать. Соперники стерегут его, как зеницу ока. Но Лео продирается к воротам с четырьмя (!) соперниками на плечах и отправляет мяч в ближний угол. Наглядная демонстрация беспомощности оппонентов. ВИДЕО

Рекорд Герда Мюллера

Казалось 85 голов за календарный год – недостижимая цифра. В течение 40 лет никто даже не приближался к показателю знаменитого немца. Однако в 2012-м Месси покорилось и это достижение. Тот год в итоге он завершил с 91-м забитым мячом в активе.

Финал Лиги чемпионов 2009

Пару центральных защитников Манчестер Юнайтед – Фердинанд / Видич – называют одной из самых сильных за всю историю футбола. Тем большим было удивление римского Стадио Олимпико, когда миниатюрный Месси завис в воздухе и ударом головой забил второй мяч Барселоны. Именно так Пеп Гвардиола выиграл свою первую ЛЧ. ВИДЕО

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И еще раз Лига чемпионов

Месси принято обвинять в эгоизме, но в его карьере есть невероятный командный перфоманс в большом матче. В 2011-м Манчестер Юнайтед рассчитывал взять у Барсы реванш. Еще и встреча проходила на Уэмбли. Месси забил лишь один мяч, но у команды Алекса Фергюсона не было никаких шансов – 3:1 в пользу каталонцев. ВИДЕО

Покер против Арсенала в 2010-м

После ничьей в Лондоне Арсенал ехал на Камп Ноу с намерением побороться за полуфинал. У Лео были совсем другие планы – он самостоятельно выбил "канониров" из Лиги чемпионов, забив четыре гола. ВИДЕО

Издевательство над обороной Реала

Уже упомянутая Лига чемпионов 2010/11. Полуфинал, первый матч на Сантьяго Бернабеу. После часа игры у каждой команды по удалению, счет не открыт. И тут Месси берет дело в свои руки. Сначала Лео замыкает прострел Афеллая, а в конце игры буквально издевается над всей защитой "сливочных". ВИДЕО

Каноническое Эль Класико

Очередная ожесточенная битва должна была завершиться ничьей. Счет 2:2, продолжается компенсированное время. Барса выбегает в массированную контратаку, Месси получает пас от Альбы и забивает! Тот жест со снятой футболкой перед трибунами домашней арены Реала помнят все. Безусловно, это был лучший способ забить 500-й гол в клубной карьере. ВИДЕО

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