Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада аль-Тани, подтвердил успех в переговорах с бывшим нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Переговоры официально завершены. Объявление будет позже", – лаконично написал Аль-Тани в своем твиттере, добавив хэштеги Месси и ПСЖ.

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Ранее сообщалось, что аргентинца устроило предложение парижан, а сторонам осталось согласовать незначительные нюансы, чтобы официально завершить переход.

Напомним, в межсезонье ПСЖ уже осуществил ряд мощных подписаний – Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Трое первых достались французскому гранду свободными агентами.

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