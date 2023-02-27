Рух вполне мог не сыграть в нынешней Лиге чемпионов для юношей. Однако львовянам удалось добиться того, чтобы перенесенные матчи предыдущего чемпионата Украины U-19 провели за границей. Именно благодаря этому удалось выиграть национальное первенство и квалифицироваться в Юношескую лигу УЕФА. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о последнем препятствии на пути "желто-черных" к историческому достижению.

Рух переиграл Интер в драматичной серии пенальти и вышел в 1/8 Юношеской лиги УЕФА – сын легенды сделал подарок

Дерзкий дебютант

Первый блин не всегда получается комом. Наставник Руха U-19 Виталий Пономарев в интервью Футбол 24 признавался, что матчи в еврокубках значительно отличаются от того, к чему его подопечные привыкли в Украине. Разговор состоялся после премьерных поединков в юношеской Лиге чемпионов с лучшей командой Польши – Заглембе. Казалось, тренер просто готовит оправдание на будущее. Однако его подопечные быстро усвоили новое и уже в следующем раунде очень убедительно обыграли Галатасарай (дважды по 3:1).

В 1/16 финала выпал гораздо более серьезный оппонент – миланский Интер. В позапрошлом году эта команда в рамках группового турнира Юношеской лиги УЕФА нанесла два поражения Шахтеру. Расстроить еще одного представителя Украины было не суждено. Рух не удержал победный счет в основное время, но сделал свое дело в серии послематчевых пенальти. Эта игра для львовян была номинально домашней, проходила в Польше, но команда таки съездит в Италию.

По иронии судьбы "желто-черные" отправятся в Милан, чтобы сыграть с ожесточенными врагами Интера. На кону не только выход в четвертьфинал. Рух с первой попытки может переписать историю. Дело в том, что единственным представителем Украины, попадавшим в восьмерку лучших молодежных команд Европы, был донецкий Шахтер. Шансы подопечных Виталия Пономарева изменить это очень даже неплохие.

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Милан – это только грозное имя

Итальянский футбол переживает не лучшие времена. Равномерно это докатилось и до молодежного сектора. Милан остался единственным представителем Апеннин в плей-офф юношеского варианта Лиги чемпионов. И это незаурядная неожиданность! Во внутреннем чемпионате "россонери" балансируют рядом с зоной вылета. За последние 10 матчей одержали лишь одну победу (над худшей командой лиги). Угроза снова вылететь из элиты совсем не призрачна.

Для украинского болельщика это может прозвучать странно, но на фоне таких результатов о возможной отставке Иньяцио Абате речь не идет. Первый тренерский опыт бывшего капитана Милана пока нельзя назвать успешным. Скорее даже наоборот. Однако в Италии дают шанс учиться и развиваться. Наставник молодежки "Россонери" действительно это делает – учится на собственных ошибках.

Одна из ключевых особенностей тренера Абате – перманентные поиски. Аленаттор постоянно экспериментирует с тактикой. Иногда это лишь вредит команде, но встречаются положительные находки. Особенно если прислушаться к старшим коллегам. Недавно Милан U-19 вслед за главной командой перешел на схему игры с тремя центрбеками. Следовательно, революция Пиоли помогла и Аббате. Именно после смены формации юные "россонери" прервали серию без побед и дали достойный бой Фиорентине – одному из лидеров чемпионата.

Без страха и недооценки

Юноши Руха в этой паре будут фаворитами. Возможно, впервые в этом розыгрыше молодежной Лиги чемпионов. Они больше не новички, о которых никто почти ничего не знает. Недооценивать их никто не будет – в предыдущих раундах львовяне уже продемонстрировали класс, зрелость и умение бороться за результат. А это именно те черты, которых сопернику катастрофически не хватает.

Виталию Пономареву важно правильно настроить своих игроков. Банальщина о том, что Милан – это всегда Милан, не пройдет. Молодежная команда "россонери" давно не достигает чего-то выдающегося – последние годы крепко сидит в нижней части турнирной таблицы, а в еврокубки попадает только благодаря успехам подопечных Стефано Пиоли. В то же время, именно в этом сезоне юные миланцы аномально успешно выступают в Лиге УЕФА. В частности, в группе не потерпели ни одного поражения и опередили Зальцбург (прошлогодний финалист) и сильные академии Динамо Загреб и Челси.

В конце концов это было еще осенью. После того Милан U-19 свалился на полосу неудач, которую до сих пор не преодолел. Не хочется лишний раз давить на ребят, но Рух уже выбил чемпиона Италии, почему же тогда должен бояться аутсайдера тамошнего первенства. У львовян действительно есть все шансы выйти в "заколдованную" для украинских клубов 1/4 финала. А там – кто знает, возможно, удастся повторить подвиг Шахтера сезона 2014/15, когда юноши донечан дошли до финала.