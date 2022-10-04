Ультрас Шленска организовали сомнительную акцию во время поединка 11-го тура против Варты.

Матч между Шленском и Вартой в чемпионате Польши запомнился затеей фанатов хозяев, вывесивших баннер: "Остановите украинизацию Польши".

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Как сообщает gol24.pl, что содержание этого баннера будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии польской лиги. Пресс-атташе Шленска сообщил, что клуб не был проинформирован об этом и напомнил, что клуб активно вовлечен в помощь Украине из-за войны, которую развязали россияне.

Добавим, что Варта одержала победу над Шленском (2:0), набрала 14 очков и поднялась на 11 место, а Шленск с 13 пунктами остался четырнадцатым.

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