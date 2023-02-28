"Чем занимаюсь во Фратрии? Пока говорить не о чем. Сейчас я просто помогаю команде как тренер-консультант. Фратрия – это молодой клуб, ему буквально один год. Команда собрана из молодых ребят, которые выехали из Украины – из Киева, Одессы, Николаева, Краматорска.

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Это преимущественно игроки команд U-17 и U-18. Здесь есть детская футбольная школа, местные ребята также играют в этой команде. Преимущественно те, кто не прошел отбор в академиях клубов Спартак (Варна) и Черно Море.

Владельцем является российский бизнесмен Виктор Бакуревич. Он еще в 2008 году покинул Россию. Он занимает правильную позицию в отношении Украины, поддерживает нашу страну. Бакуревич поддерживает молодых ребят, которые уехали из Украины. В команде играет много наших юных футболистов.

Кроме того, Бакуревич занимается волонтерской деятельностью в поддержку нашей страны, о чем открыто заявляет во всех интервью", – рассказал Бабич в интервью Fanday.

Напомним, последним местом его работы был Кривбасс, откуда специалиста уволили летом 2022 года. Интересно, что при работе Бабича команда не потерпела ни одного поражения.

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