– Йожеф Йожефович, как оцените назначение Шовковского главным тренером Динамо?

– Поздравляю Александра Владимировича. Я ему желаю только удачи, чтобы он вывел команду на хороший уровень. Как футболист он был хорошим, умным и грамотным парнем. Шовковский уже успел поработать помощником у таких тренеров, как Шевченко и Луческу, поэтому немного опыта набрался.

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– Вы уже видите по игре Динамо Шовковского или еще Динамо Луческу?

– Это уж точно не Динамо Луческу. В последнее время румын махнул рукой на команду, тем более после перенесенной операции, у Динамо при нем не было дисциплины, играли как могли.

Сейчас в команде уже видна рука Шовковского. Есть хорошая игровая дисциплина, меньше ошибок, прессинг при потере мяча, правда, не все ребята это усвоили. Что касается игры, то не могу сказать, что она идеальна. Об игре с Оболонью трудно что-то сказать, потому что соперник играл в меньшинстве.

– С высоты вашего опыта, какой совет вы дадите Шовковскому?

– Продолжать работать и держать дисциплину, как бытовую, так и игровую. Шовковский должен брать пример Максимова и Михайленко, это все мои футболисты. Они были игроками высокого класса, дисциплинированными и все это перенесли в тренерскую работу. Посмотрите, как расцвел Днепр-1 после прихода Максимова. Пихаленок раньше останавливался после потери мяча, а сейчас бежит назад.

Я хочу, чтобы и Михайленко пригласили в приличную команду. Он Днепр-1 из Второй лиги вывел в УПЛ. Я до сих пор не понял, почему его уволили, как и Максимова из Ворсклы. Нельзя наших ребят так обижать", – сказал Сабо в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, Мирча Луческу подал в отставку после поражения от донецкого Шахтера (0:1) в 13 туре УПЛ. На тренерском мостике румына заменил Александр Шовковский, который выиграл все матчи после своего назначения. "Бело-синие" обыграли Кривбасс (2:0), Рух (2:0), Металлист 1925 (4:2) и Оболонь (2:0). Уже после матча с "пивоварами" СаШо официально стал главным тренером Динамо.

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