Александр Шовковский лишен приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером, информирует пресс-служба киевского клуба. Обо всех подробностях будет сообщено позже.

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Шовковский подхватил команду в начале ноября после поражения Шахтеру и отставки Мирчи Луческу. Смена тренера пошла на пользу Динамо – четыре победы подряд над Кривбассом, Рухом, Металлистом 1925 и Оболонью. Инсайдеры заранее предупреждали о решении Игоря Сурикса сохранить Шовковского, для которого это будет первый полноценный опыт работы главным.

Напомним, Динамо вылетело из еврокубков и Кубка Украины, потому во второй половине сезона сосредоточится исключительно на чемпионате. Сейчас киевляне занимают только пятое место, но по потерянным очкам являются "теневыми" лидерами таблицы вместе с Шахтером.

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