– Йожефе Йожефовичу, як оціните призначення Шовковського головним тренером Динамо?

– Вітаю Олександра Володимировича. Я йому бажаю тільки успіхів, щоб він вивів команду на хороший рівень. Як футболіст він був хороший, розумний та грамотний хлопець. Шовковський уже встиг попрацювати помічником у таких тренерів, як Шевченко і Луческу, тож трошки досвіду набрався.

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– Ви вже бачите по грі Динамо Шовковського чи це ще Динамо Луческу?

– Це вже точно не Динамо Луческу. Останнім часом румун махнув рукою на команду, тим паче після перенесеної операції, у Динамо при ньому не було дисципліни, грали, як могли.

Зараз у команді вже видно руку Шовковського. Є хороша ігрова дисципліна, менше помилок, пресинг при втраті м'яча, щоправда, не всі хлопці це засвоїли. Що стосується гри, то не можу сказати, що вона ідеальна. Про гру з Оболонню важко щось сказати, тому що суперник грав у меншості.

– З висоти вашого досвіду, яку пораду ви дасте Шовковському?

– Продовжувати працювати й тримати дисципліну, як побутову, так і ігрову. Шовковський має брати приклад із Максимова та Михайленка, це все мої футболісти. Вони були гравцями високого класу, дисциплінованими, і все це перенесли в тренерську роботу. Подивіться, як розцвів Дніпро-1 після приходу Максимова. Піхальонок раніше зупинявся після втрати м'яча, а зараз біжить назад.

Я хочу, щоб і Михайленка запросили в пристойну команду. Він Дніпро-1 із Другої ліги вивів в УПЛ. Я досі не зрозумів, чому його звільнили, як і Максимова з Ворскли. Не можна наших хлопців так ображати", – сказав Сабо в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу подав у відставку після поразки від донецького Шахтаря (0:1) в 13-му турі УПЛ. На тренерському містку румуна замінив Олександр Шовковський, який виграв всі матчі після свого призначення. "Біло-сині" обіграли Кривбас (2:0), Рух (2:0), Металіст 1925 (4:2) та Оболонь (2:0). Вже після матчу з "пивоварами" СаШо офіційно став головним тренером Динамо.

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