Завершающий официальный поединок перед зимней паузой. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Оболонь на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Шовковский стремился реванша за кубковое поражение, которое динамовцы потерпели еще с Луческу, и вернуться на 5 позицию (первую по потерянным очкам вместе с Шахтером). После победы над Металлист 1925 в основе киевского клуба – только смена вратаря. А вот Иващенко сменил сразу 50% полевых игроков по сравнению с предыдущей встречей против Колоса (0:0).

Динамо – Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ – Шовковский приготовил реванш с одним изменением (видео)

Первый удар на 2 минуте за "пивоварами", которые и начали активнее – с высоким давлением у штрафной Бущана и массированным наступлением. Хотя момент произошел больше случайно. Снаряд отлетел от ноги Шапаренко совсем в другую сторону, Прокопенко из пределов штрафной не смог настроить прицел. Много потерь у динамовцев, которые не могут организовать переход в финальную треть. Оболонь не стесняется отправлять в прессинг на линию штрафной фаворита по 5 боевых единиц. Подопечные Шовковского ответили на 7 минуте не очень точным крученым ударом Кабаева.

Кабаев разобрался один в один слева и включил режим электрички. Прострел уже не был столь удачным, но Бражко успел пробить на подборе – снова не очень. Дубинчак запустил блестящий дальний пас со своей половины, Ванат выиграл скоростную борьбу против 22-летнего Вовкуна, ценой фола последней надежды остановившего Владислава. Красная карточка на 13 минуте, которую не ставили под сомнение даже обычно очень эмоциональные "пивовары". Бражко после розыгрыша штрафного дал значительно выше.

Буяльский обыгрался на угловом и подал, Кабаев взял в пляс защитника Оболони, который также крепко прихватил динамовца в объятиях, а вот другого Владислава, Ваната никто не держал – удивительный промах с нескольких метров. После неудачного углового "бело-зеленых" хозяева выскочили в контру. Волошин протащил правым краем на крейсерской скорости. Тымчик, начавший этот момент пасом на ход Назару, успел добежать до штрафной и пяткой сбросить слева. Вот только Шапаренко пробил слишком слабо в руки голкиперу.

За перехватом в центре поля сразу же следует быстрый пас вперед с правого фланга. Ванат без лишних раздумий находит большую зону для Шапаренко, но Николай потерял возможность для удара и начал обводить – только угловой без опасности. Оболонь пытается огрызаться забросами из глубины на фланги и последующими прострелами, не переходящими в удары. Буяльский пробует разыгрывать короткие стеночки с Шапаренко на периметре, но тоже не хватает последнего мазка.





Шапаренко выигрывает подбор после выноса Кичака. Кабаев быстро двигает мяч вперед, Ванат почти прошивает голкипера, но снаряд опускается за воротами – роскошный момент на 28 минуте! Именно этот 34-летний воспитанник Динамо остановил родную команду в Кубке Украины. И сегодня Кичак очень надежно играет – впервые за 4 матча УПЛ с Шовковским его подопечным не удалось забить быстрый гол. В целом коллектив Иващенко не испытывает особых проблем от позиционных атак Динамо, которое свои моменты создает лишь на стандартах и быстрых переходах после потерь соперника.

Ванат претендует на пенальти, обращаясь к главному судье Копиевскому, но оба игрока вели плотную борьбу в рамках правил. Оболонь также вырывается в контратаки. Волошин на правом фланге и Дубинчак в центре вынуждены фолить на желтую, чтобы сорвать эти выпады. А вот Мединский ловит забросы из центрального круга во вратарскую площадку и кивает в руки Бущану. Последнее слово за Оболонью, что символично. Динамо не очень комфортно играть с 65% контроля против соперника автобусного типа, флешбеки со времен Луческу.

Вторая половина стартует ударом Сироты метров с 30 – для Кичака разминка. Бражко приложился с аналогичной дистанции, но здесь снаряд удобно подскочил и еще и коварно приземлился на газоне перед голкипером. Однако все это слишком предсказуемо и просто. Шапаренко раз за разом ошибается в баальных ситуациях. Кабаев поменялся флангами с Волошиным, но и справа не находит достаточно кислорода. Эффектно полетел мяч по дуге после удара Назара с левого полуфланга – выше.

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Первый ход Шовковского: двойная замена на 60 минуте. Бенито и Вивчаренко заменил Волошина с Дубинчаком. Бражко который уже по счету дальний выстрел выполнил – Кичак тянет и тянет по науке, в сторону. Опорник Динамо решил что-то изменить и набросил на границу вратарской – Шапаренко удобно пробил для голкипера, сейв №6. Андриевский заменил Николая после этого. Сумбурная атака Динамо с неудачным поперечным пасом Бражко. Рикошет от Нагиева на ход Бенито – нигериец прошивает стража ворот. Однако VAR еще проверил, не было ли фола против Прокопенко. Все чисто, хозяева пробили таки Кичака аж с 7 попытки!

Более 5 ударов выполнил Бражко в каждом из двух последних матчей Динамо в 2023 году. Мороз получает вторую желтую на 84 минуте – грубо наступил на ногу Андриевскому. Все же физически Оболонь не выдержала под конец встречи. Лукьянчук жестко прошелся шипами по Буяльскому. Это пенальти, но только после консультаций с VAR. Ванат на 89 минуте довел до любимой разницы СаШо – 2:0. На 90+2 Бущан не рассчитал полет мяча на выходе, но Дячук вынес из пустых ворот. Черненко классно подал штрафной, еще один экс-динамовец Лукьянчук едва не исправился. Шовковский берет максимум очков в четвертый раз подряд. Динамо завершает 2023 год на 5 месте, но по потерянным очкам вместе с Шахтером претендует на лидерство. Оболонь остается зимовать в зоне переходных матчей на вылет.

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