Напомним, несколько дней назад стало известно, что четверо футболистов Колоса якобы приставали к девушкам в вагоне поезда Ужгород – Киев. При этом указывалось, что игроки находились в нетрезвом сотоянии и нарушали общественный порядок. На железнодорожном вокзале Киева их встретила полиция.

"Любой человек может сказать свое мнение в комментариях. Но когда журналист начинает такие вещи говорить без доказательств. Это просто... Хочется матом сказать, ну это неправильно. Он начинает просто по-жесткому парафинить моих футболистов – я буду молчать? Я сам со своими футболистами разберусь. Я знаю. Во-первых, это ложь. Команда ехала автобусом, футболисты отпросились, это в первую очередь.

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А во-вторых, ни один журналист без доказательств не может обвинять футболистов официально или в какой-то передаче. Без доказательств, ссылаясь на какой-то пост, или еще что. Это не журналистика, это х*р знает что. Если Сенькив (ведущий ТаТоТаке – прим.) позволяет себе такие заявления... Он с таким наслаждением это говорил, такое ощущение, что он в гей-вечеринках участвует. Он так в кайф все говорит, что, по-моему, он там постоянный участник. Я не позволю своих футболистов так обижать.

Я не говорю, не защищаю. Я уже их оштрафовал. Если они попали в историю, у меня футболисты уже оштрафованы. Я их вызвал и сказал: "Мне все равно, я не буду разбираться". Понимаете, во время наших технологий ни одного видео, ни одного заявления. Понимаю, может, они вели себя неправильно, может, они и не нарушили. Но я не могу ездить за своими футболистами. Это их выходной. Они граждане, которые отвечают за свое поведение.

Вы думаете, если они выбили дверь, депутат, их встречал, не забрал бы их сразу в каталажку? Как вы думаете? Там депутат, девушка и так далее. Еще не разобраться – жена, или любовница, х*р его знает.

Мы их оштрафовали за то, что футболисты попали в эту историю. Дыма без огня не бывает. Они попались. Ты наказываешь за то, что они вели себя неправильно, я согласен. Не может быть так, что поднялся хайп. Но из этого сделали почти изнасилование. Это все разнесли. Футболист – уже плохой человек?" – рассказал Руслан Костышин в эфире программы Тур ONLINE на ТК "Футбол 2".

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