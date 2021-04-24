Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що четверо футболістів Колоса начебто приставали до дівчат у вагоні потяга Ужгород – Київ. При цьому вказувалося, що гравці перебували напідпитку і порушували громадський порядок. На залізничному вокзалі Києва їх зустріла поліція.

"Будь-яка людина може сказати свою думку в коментарях. Але коли журналіст починає такі речі говорити без доказів. Це просто... Хочеться матом сказати, ну це неправильно. Він починає просто по-жорсткому парафінити моїх футболістів – я буду мовчати? Я сам зі своїми футболістами розберуся. Я знаю. По-перше, це брехня. Команда їхала автобусом, футболісти відпросилися, це в першу чергу.

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А по-друге, жоден журналіст без доказів не може звинувачувати футболістів офіційно чи в якійсь передачі. Без доказів, посилаючись на якийсь пост, чи ще щось. Це не журналістика, це х*р знає що. Якщо Сеньків (ведучий ТаТоТаке – прим.) дозволяє собі такі заяви... Він з такою насолодою це говорив, таке відчуття, що він в гей-вечірках бере участь. Він так в кайф все говорить, що, по-моєму, він там постійний учасник. Я не дозволю своїх футболістів так ображати.

Я не кажу, не захищаю. Я вже їх оштрафував. Якщо вони потрапили в історію, у мене футболісти вже оштрафовані. Я їх викликав і сказав: "Мені все одно, я не буду розбиратися". Розумієте, в час наших технологій жодного відео, жодної заяви. Розумію, може, вони поводилися неправильно, може, вони і не порушили. Але я не можу їздити за своїми футболістами. Це їхній вихідний. Вони громадяни, які відповідають за свою поведінку.

Ви думаєте, якщо вони вибили двері, депутат, який їх зустрічав, не забрав би їх відразу до буцегарні? Як ви думаєте? Там депутат, дівчина і так далі. Ще не розібратися – дружина, чи коханка, х*р його знає.

Ми їх оштрафували за те, що футболісти потрапили в цю історію. Диму без вогню не буває. Вони попалися. Ти караєш за те, що вони поводилися неправильно, я погоджуюся. Не може бути так, що піднявся хайп. Але з цього зробили мало не згвалтування. Це все рознесли. Футболіст – вже погана людина?" – розповів Руслан Костишин в ефірі програми Тур ONLINE на ТК "Футбол 2".

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