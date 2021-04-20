Несколько игроков Колоса, среди которых Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один неустановленный футболист, 4 апреля в состоянии алкогольного опьянения нарушили общественный порядок в поезде Ужгород – Киев, сообщает Обозреватель.

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Футболисты возвращались домой после матча 20-го тура УПЛ с Минаем (0:0) и устроили пьяный дебош в вагоне. Игроки приставали к девушкам из соседнего купе, которые возвращались в Киев с похорон подруги. По словам пострадавших, Лысенко даже выломал дверь, а Милько впоследствии извинился за своего товарища. Начальнику поезда не удалось утихомирить дебоширов, поэтому пришлось вызвать охрану, которая всю ночь просидела в купе девушек, отбиваясь от попыток футболистов "познакомиться".

Уже в Киеве нарушителей ждали сотрудники полиции, однако до сих пор неизвестно, получили ли футболисты хоть какое-то наказание. Представители УЗ отправили в УАФ и Колос письма с описанием ситуации и просьбой привлечь к ответственности игроков ковалевского клуба, но пока реакция чиновников отсутствует.

Напомним, Колос после 22-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, имея в своем активе 34 очка.

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