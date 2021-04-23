"Несколько футболистов Колоса, чтобы не ехать из Ужгорода 12 часов после матча, учитывая двухдневный выходной, купили билеты за свой счет и поехали на поезде Ужгород – Киев. Ребята после матча купили по 2-3 бутылочки пивка. За 5 минут до отправления зашли в свой вагон, но дверь в их купе была закрыта. Выходит оттуда девушка, видимо, переодевалась. Может быть, даже прозвучал какой-то обмен одной-двумя фразами между ними. Девушка пошла к себе в купе, ребята – к себе. Поставили пиво, постелились, начали разговаривать, пили пиво. Возможно, вели себя шумно. Возможно, даже кто-то сделал им замечание.

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Кто-то из футболистов лег спать раньше, кто-то позже, кто-то чуть засиделся. В 2 часа ночи все спали. Ночью пиво дало о себе знать. Владимир Лысенко встает и идет в туалет. Возвращаясь оттуда впотьмах, он ошибается купе. Он дергает дверь, а она не открывается. Он стучит, а из купе доносится женский голос: "Что вы вообще вытворяете, что вы пристаете?".

Выходит Милько и указывает Лысенко на их купе. Женские голоса продолжают негодовать. Через несколько минут в купе футболистов Колоса заходит девушка из соседнего купе с телефоном в руках и говорит: "Кто из вас Лысенко?". Лысенко отвечает: "Я". И говорит по телефону. Оказывается, одна из девушек – жена бывшего украинского футболиста, ныне тренера. Называть его фамилию я не буду, он не давал мне таких полномочий. Он и эти игроки Колоса играли примерно в одно время. Вот этот коуч задает вопрос: "Что происходит вообще? Что вы там устраиваете?". Ему отвечают, что ничего не устраивали – ехали, поговорили, попили, ошибся дверью. Договорились, что все будет нормально.

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Но девушки все равно вызвали охрану поезда. Охрана попросила спокойно доехать до Киева, сказала, что девушки идут спать. Утром люди выходят из вагона, а там стоит наряд полиции. Футболистам говорят: "В сторону, к нам". Сказали, что их вызвали из-за беспорядка в вагоне. Опросили пассажиров вагона. Те сказали: "Ну, чуваки ехали себе. Шумели, но ничего не было, дверь не сломали". У проводницы тоже не было претензий. Свидетелей, которые бы утверждали, что что-то было – не было. Охрана тоже ничего не подтвердила. Пассажиры говорят, что никто не буянил, никаких претензий нет.

Но стоит человек в пиджаке, депутат. Не хочу навешивать ярлыки, но, как я понимаю, знакомый еще одной дамы, которая ехала в поезде. Он сказал, что это так не оставит. Руслан Костышин позвонил тому самому футболисту – мужу одной из дам – и спросил: "Ты с женой общался? Что было?". Он ответил: "Ехали, что-то там шумели, но приставаний и перегибов по большому счету не было", – рассказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

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