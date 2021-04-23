Йому прогнозували стати наступником великого Алекса Фергюсона у Манчестер Юнайтед, а натомість Гіггз може опинитись у в'язниці. Судові процеси та скандали навколо головного тренера Уельсу змусили місцеву федерацію тимчасово відмовитись від послуг 47-річного фахівця, який вивів національну команду на Євро-2020, але на континентальній першості замість Гіггза керуватиме командою його помічник Роберт Пейдж.

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Ще 10 років тому фанати МЮ хотіли називати своїх синів Раянами на честь капітана та живої легенди Юнайтед, але надалі прізвище Гіггза почало частіше з'являтись у жовтій пресі, ніж у книгах про футбольні рекорди. Згодом Раян сам зізнається, що футбол ніколи не був його пристрастю. Виявилось, що головною радістю і водночас причиною більшості проблем валлійця є жінки. Вашій увазі підбірка найскандальніших пасій екс-хавбека, у яких Раян губив свою кар'єру.

Імоджен Томас

Міс Уельс-2003, мрія більшості чоловіків своєї країни, зірка телешоу та модель еротичних журналів. Саме з цієї дами амплуа зразкового хлопця Гіггза почало руйнуватись. У 2011-му Імоджен в інтерв'ю для The Sun розповідає про інтимні стосунки з капітаном МЮ. Гіггз витрачає шалені гроші (близько 160 тисяч євро), щоб через суди заборонити публікацію, адже ризикувати є чим – вдома чекає дружина і двоє дітей. Футболісту вдалось змусити місцеву пресу замовчати. Але, на жаль для Раяна, британські суди не можуть впливати на європейські видання, які вибухнули новиною про ганебну поведінку ветерана Юнайтед.

Пізніше Томас зізналась, що дійсно мала почуття до гравця МЮ, і він навіть обіцяв їй розлучитись з дружиною. Проте наступна історія стала шоком навіть для валлійської моделі.

Наташа Гіггз

Дружина рідного брата головного героя – Родрі. Буквально через кілька місяців після першого скандалу Наташа розповідає, що вже протягом 8-ми років спить із зірковим братом свого чоловіка. Більше того, англійські ЗМІ пліткували, що дівчина взагалі не розуміла значення слова "вірність", їй приписували інтим ще із трьома гравцями Манчестера – Дуайтом Йорком, Філом Бардслі та Денні Сімпсоном.

Родрі Гіггз звернувся за поясненнями до брата: "Він написав мені, що це був "всього лише секс". Він знищив мою сім'ю заради сексу". Молодший брат футболіста ще два роки намагався врятувати свою сім'ю, але Наташа, як і капітан МЮ, не обмежилась лише одним коханцем, тому пара розпалась. За таку поведінку свого старшого сина батько Гіггза відречеться від нащадка і уникатиме навіть вимовляти ім'я Раян.

Хелен Холт

Спокуслива діджейка була на 15 років молодшою за манчестерського "Казанову". Після попередніх двох скандалів Раян пообіцяв дружині, що виправиться і навіть лікувався від сексуальної залежності, але все марно. Про стосунки Холт та Гіггза почали говорити вже після розлучення футболіста, проте журналісти того ж The Sun знайшли фото 2016 року (коли сім'я Гіггза ще юридично існувала), де Раян був у компанії молодої діджейки. Варто віддати належне Холт, вона швидко зрозуміла, з ким зв'язалась і незабаром покинула вже на той час екс-футболіста.

Кейт Гревілл

Ця красуня найбільше вплинула на кар'єру Гіггза. Спочатку вона залишила його без тренерської роботи, а найближчим часом може позбавити і волі. PR-менеджерку поряд з валлійцем помітили вперше у 2017-му, але "амурні" справи Раяна вже не набирали такої популярності. У листопаді 2020-го все змінилось. Гревілл викликала поліцію до будинку Гіггза і заявила, що власник маєтку її побив. Як пізніше з'ясується, у цей осінній вечір ще одна дівчина постраждала від рук тренера Уельсу.

Справою займається поліція, остаточний вирок Ряан почує вже 28 квітня. Якщо за побиття жінок фахівець обжежиться незначним для нього штрафом (до 5 тисяч фунтів), то інший пункт позову може зіпсувати Гіггзу все життя. Його звинувачують у примусі та контролі, а це вже обмеження прав людини і 5 років в'язниці.

Стейсі Кук

Екс-дружина Раяна, яка виглядає найбільшою жертвою у цій історії. Відомий футболіст та модель одружились у 2007-му і стали однією з найзірковіших пар Британії. Стейсі народила двох дітей, і здавалось, що це ідеальна сім'я. Перші скандали з інтригами чоловіка боляче вдарили по жінці, але вона сподівалась, що все ще може наладитись і пробачала чоловіку зради. Проте чаша терпіння Стейсі переповнилась у 2016-му, тоді Кук та Гіггз нарешті розлучились.

Коли Жозе Моурінью прийшов у Юнайтед, керівництво клубу рекомендувало йому Раяна у якості помічника. Але португалець відмовився підпускати близько людину з такою репутацією, навіть якщо він є легендою клубу. Варто не забувати, що це лише темний бік культового футболіста Манчестер Юнайтед. Його досягнення важко переоцінити. Багато фанатів "червоних дияволів" ще сподіваються побачити Гіггза на тренерському містку Юнайтед. У будь-якому випадку буде цікаво спостерігати, як Раян надалі розставить свої пріоритети.

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