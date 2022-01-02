"Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

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Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в Кайрате", – сказал Панков в комментарии Meta Ratings.

Напомним, у Эсеолы был контракт с Ворсклой до лета 2023-го, но, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде (всего 23 минуты в 2 матчах за полгода), его разорвали. Долгое время Адеринсола находился в дубле, им был недоволен Юрий Максимов.

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