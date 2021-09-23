Летний новичок Ворсклы Адеринсола Эсеола не тренируется с основным составом полтавчан, сообщает Meta Ratings.

Максимов не доволен Эсеолой, который должен был заменить в Ворскле лучшего бомбардира УПЛ

По информации источника, форвард переведен в дубль, с ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке. Главный тренер Ворсклы Юрий Mаксимов, который ранее уже высказывал свое недовольство футболистом, больше не рассчитывает на услуги 30-летнего игрока. Скорее всего, во время зимнего трансферного окна полтавский клуб будет искать Адеринсоле новую команду.

Напомним, в текущем сезоне Эсеола провел за Ворсклу в УПЛ лишь 23 минуты, выходя на замену в матчах с Зарей и Вересом. Его контракт с "зелено-белыми" действует до конца июня 2023 года.

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