"Есеола отримав статус вільного агента. Наразі ми ведемо переговори з новими командами, обговорюємо можливі варіанти. На даний момент у футболісті зацікавлені клуби із Греції, Саудівської Аравії та Туреччини. Є також серйозні пропозиції від топ-команд чемпіонату Казахстану.

Ворскла оголосила про достроковий відхід Есеоли, який награв лише 23 хвилини

Україна? Також є інтерес від деяких колективів. Але визначеності поки що немає. Зважуємо, щоб зробити правильний вибір і футболіст повернувся на той рівень, коли він грав і забивав багато голів у Кайраті", – сказав Панков у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Есеола мав контракт з Ворсклою до літа 2023-го, але, враховуючи відсутність ігрової практики у першій команді (лише 23 хвилини у 2 матчах за півроку), його розірвали. Тривалий час Адерінсола перебував у дублі, ним був незадоволений Юрій Максимов.

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