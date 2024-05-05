Динамо принимало Колос на стадионе Динамо им. В. Лобановского в 27-м туре УПЛ. Читайте обзор матча, который состоялся 5 мая 2024 года, на "Футбол 24".

Динамо и Шахтер в мидвик провели свои перенесенные матчи, в которых одержали победы. Киевляне же в матче против Вереса остались без Ваната, который получил четвертую желтую карточку в сезоне. На поединок с Колосом номинальным центрфорвардом вышел Андрей Ярмоленко – Супряга пропускает игру из-за болезни, а Пономаренко Шовковский не решился поставить в основной состав.

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Моментов в начале игры почти не возникало. На 18-й минуте Попов замыкал подачу с углового, но чуть мимо дальней штанги. Киевляне не могли довести дело до удара, а выпады Колоса были порой даже опаснее. Впрочем, первая половина завершилась нулями не только на табло, но и в графе "удары в створ ворот".

Второй тайм начался куда лучше для Динамо. На 48-й минуте счет был открыт. Шапаренко навесил со штрафного, Ярмоленко головой подрезал мяч, а Бондаренко ногой еще и подправил мяч в собственные ворота. Через 3 минуты счет стал 2:0 – Ярмоленко получил мяч перед штрафной и с правой пробил в дальний угол. А на 52-й минуте преимущество "бело-синих" стало разгромным. Буяльский обокрал Демченко и разогнал атаку, отдав на левый край штрафной. Николай ворвался вглубь и отдал в центр, где Буяльский опередил своего же одноклубника Волошина – 3:0!

Динамо в первом и втором тайме – абсолютно разные команды. Неожиданно в атаке появились креатив и скорость, а комбинации киевлян шокировали Колос, который не мог остановить подопечных Шовковского. Кабаев мог сделать счет и 4:0, но после эффектной комбинации Владислав сместился очень близко к лицевой, а его прострел заблокировал Фесюн.

После такого ударного начала тайма Динамо успокоилось и стало пытаться поймать соперников на контратаках. Моментов враз поубавилось, будто киевляне перешли в эконом-режим перед Классическим. Кабаев на 68-й минуте сделал счет 4:0 – Владислав завершил быструю атаку. Следует отметить и тонкую передачу Шапаренко, который отметился двумя ассистами. Волошин отправил пятый мяч в ворота Фесюна – Буяльский шикарно пропустил передачу Караваева с фланга, а Назар остался один в центре штрафной и легко забил.

Последние 10 минут команды откровенно доигрывали – Динамо гарантировало сверхуверенную победу (5:0), а Колос откровенно развалился после того, как киевляне немного добавили скоростей.

Таким образом, "бело-синие" набрали 63 очка и приблизились к Шахтеру на расстояние 1 балла ("горняки" в 18:00 начнут свой матч против Черноморца). Уже в следующем туре гранды сойдутся в Классическом. Колос же с 29 пунктами остался девятым.

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