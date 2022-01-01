Интересное о трансфере Виталия Миколенко в Эвертон. Официально сумма трансфера не разглашается, однако инсайдеры пишут о 20 миллионах фунтов (≈23,5 млн евро).

Миколенко – третья самая дорогая продажа Динамо после Ярмоленко в Дортмунд и Шевченко в Милан. Кстати, Динамо не продавало футболистов почти два года. Переход Виталия стал десятым по цене исходным трансфером из УПЛ.

Миколенко официально перешел из Динамо в Эвертон

Украинец открыл зимнее трансферное окно в Англии, став первым новичком в Премьер-лиге. Миколенко вошел в топ-15 приобретений Эвертона. Дороже "ириски" покупали в оборону Йерри Мину, Майкла Кина и Бэна Годфри.

Если верить инсайдерам, Виталий будет зарабатывать в Эвертоне 3 миллиона фунтов в год. Небольшая зарплата в масштабах клуба. Около 15 игроков получают больше, четверо – вдвое больше.

Миколенко будет 9 украинцем в истории АПЛ и присоединится в главной лиге мира к Зинченко и Ярмоленко. Что интересно, Андрей по неподтвержденным, но авторитетным данным зарабатывает вдвое больше, чем Виталий, а Саша – втрое меньше.

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Эвертон подписал Миколенко из-за проблем на левом фланге обороны. Рафа Бенитес поругался горшки с экс-игроком Барселоны Люкой Динем и выбросил француза из состава. Фланг в последних матчах страховал номинальный центрбэк Бэн Годфри.

Виталию вряд ли придется конкурировать с Динем, ведь клуб готов продать француза, на которого есть спрос на рынке. Впрочем, можно сравнить футболистов (основываясь на выступлениях в этом сезоне), чтобы понять, соответствует ли украинец уровню "ирисок".

Миколенко в первой части сезона был больше вовлечен в игру команды, чем Динь (63 передачи в среднем за матч против 48) и работает с лучшей точностью. Однако здесь нужно делать поправку на стиль игры Динамо в УПЛ и стиль Эвертона в АПЛ. Уровень сопротивления также повлиял на то, что Виталий имеет лучшие показатели успешности дриблинга и чаще встречается с мячом в чужой штрафной.

С другой стороны, Динь – это фулбек, ориентированный на атаку, поэтому цифры Миколенко на фоне Люки выглядят солидно. Пусть он и немного уступает по кроссам (2,58 за матч против 3) и ожидаемым ассистам (0,22 xA против 0,24 xA). В то же время Динь в полтора раза чаще Виталия теряет мяч на собственной половине.

Рафа Бенитес требовал у Диня более дисциплинированной игры на оборону. Посредством специального индекса программа Comparisonator виртуально переместила Миколенко с его оборонной статистикой в ​​АПЛ. Украинец в результате такой проекции оказался на 4 месте среди левых защитников Премьер-лиги, уступая только Тайрику Митчеллу из Кристал Пелас, Чарли Тейлору из Бернли и Жоану Канселу из Ман Сити.

Во время сравнения с Динем выплыла и слабая сторона Миколенко. Он меньше вступает в единоборства и реже их выигрывает. Опять же следует делать поправку на интенсивность АПЛ и УПЛ, но борьбы в украинском чемпионате не меньше. В профильных подкастах приходилось слышать, что именно за это переживают болельщики Эвертона в плане адаптации Миколенко. Его называют умным защитником, но боятся, сможет ли Виталий быстро подстроиться под новые скорости.

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