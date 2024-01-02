"Обо мне говорят очень много вещей, которые со мной не связаны, например, что я сепаратист и тому подобное. Это не имеет ничего общего с моими мыслями и взглядами. Я остался в Украине, живу здесь со своей семьей и люблю нашу страну.

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Я мог остаться в России, но после окончания контракта с Кубанью вернулся на родину, потому что свое будущее связываю исключительно с Украиной. Жалею ли о выступлениях в Кубани? Если бы я знал, что все так случится, и Россия на нас нападет, то ни в коем случае не поехал бы туда.

Но в тот момент у меня не было других вариантов продолжения карьеры, а я очень хотел играть в футбол. Безусловно, лучше было поехать играть, например, в Турцию или Польшу, но, к сожалению, предложений из этих стран не поступало", – поделился Гай в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Гай находился на контракте в Шахтере с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Гай "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора.

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