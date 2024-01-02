"Про мене кажуть дуже багато речей, які зі мною не пов’язані, наприклад, що я сепаратист, тощо. Це не має нічого спільного з моїми думками та поглядами. Я залишився в Україні, живу тут зі своєю родиною і люблю нашу країну.

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Я міг залишитись у Росії, але після закінчення контракту з Кубанню повернувся на батьківщину, тому що своє майбутнє пов’язую виключно з Україною. Чи шкодую про виступи в Кубані? Якби я знав, що все так трапиться, і Росія на нас нападе, то ні в якому разі не поїхав би туди.

Але в той момент у мене не було інших варіантів продовження кар’єри, а я дуже хотів грати у футбол. Безумовно, краще було поїхати грати, наприклад, у Туреччину або Польщу, але, на жаль, пропозицій з цих країн не надходило", – поділився Гай в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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