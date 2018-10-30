"Не могу сказать, что Россия – агрессор". Алексей Гай – о войне на Донбассе и обвинениях в сепаратизме

Экс-игрок сборной Украины и новичок Олимпика Алексей Гай высказал свое мнение относительно войны в Украине, влияния на ситуацию со стороны России и собственных неоднозначных поступках в интервью изданию Tribuna.com.

О фразе "футбол вне политики"

Я сторонник того, что спорт нужно ограничить от побочных действий со стороны политических взглядов. Я хочу, чтобы спорт был чист, а в политике очень много грязи. Хочу, чтобы спорт был вне всех этих политических движений.

Об отказе надевать футболку с надписью "Слава украинской армии"

Почему не надел? Хочется, чтобы интрига осталась и каждый думал в меру своей распущенности. Я могу воспользоваться любым ответом, который меня устроит. И на этом все объяснения закончатся. Не было размера, не понравился сам стиль или цвет. Я считаю, что это была провокация. За три минуты до выхода на поле нам сказали выйти в этих футболках. Мы заходим в раздевалку, а футболки лежат.

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А если бы там было написано в поддержку геев? Почему я должен это надевать? Это еще и было незаконно – такие вопросы нужно согласовывать с ФФУ. Есть правило ФИФА: не должно быть никаких лозунгов о насилии над человеком и убийствах. А там было написано "АТО" (на самом деле не было, – прим.). А в АТО происходит убийство людей. Это уже "нет". Часть моих мыслей воплотилась в действия. И я не надел футболку.

О декоммунизации и переименовании городов

Если бы переименование улучшило жизнь населения Украины... Вот одним словом изменили всю нашу жизнь, то я был бы "за". Я первым бы стоял и говорил: "Давайте быстрее это делать – мы станем лучше". А по факту получается – одна буква, слово, вывеска. Под ней ничего нет.

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И второе – вопрос же не в том, чтобы переименовать, а во что. Возникает очень много вопросов. Мне не нравятся названия улиц Бандеры, Шухевича. Эти люди были врагами, а сейчас они – герои Украины.

Аллея Героев Небесной Сотни? Погибли люди. Там, где гибнут люди, – горе. Для своих семей, какими бы они не были взглядов, они остаются любимыми людьми и героями. Но они погибли явно не за то, что происходит сейчас. Тяжело судить, как и для чего это все делается.

О войне на Донбассе

Больше всего в Украине меня не устраивает то, что идет война на Донбассе. Это меня очень сильно тревожит. У каждого свое представление о ситуации в стране, какая-то информация. Понимание, ради чего и ради кого я еду воевать, у каждого свое. Данная ситуация показывает, что многие, кто поехал туда, давно и глубоко жалеют. Мы не ищем, кто прав и виноват. И для одной стороны, и для другой – это горе. А мы стремимся что-то кому-то доказать.

Думаю, что Украина может завершить войну. У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое – это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах Украины.

Есть куча вариантов. Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один – прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет – в составе Украины Донбасс, или не в составе – это уже отходит на второй план.

Об акции болельщиков Олимпика "Гай – сепар"

Возьмем даже этих молодых людей, которые пришли на стадион Олимпика. Не понимаю, на каком основании они применяют ко мне термин "сепар". Я не обидчивый человек и не живу мнением других.

Они обзывают меня сепаром, но где видели мою агитацию об отделении Донецка или другие вещи, которые связывали бы меня с сепаратистским значением этого слова? Не думаю, что буду опускаться к тому, чтобы в суде обжаловать эти заявления. На заборе тоже много чего написано. Это же не означает, что так есть на самом деле. У них есть своя точка зрения. Если они от этого счастливы, то это хорошо – я приношу людям счастье.

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Агрессия России относительно Украины? Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел.

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