"Недавно я собрался с силами, и перечитал свое интервью от 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается.

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Сегодня я жалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца. Я искренне извиняюсь у всех, кто уже в 2014-м понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ", – поделился Гай в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Гай находился на контракте у Шахтера с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Гай "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора.

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