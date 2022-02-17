Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский развернуто прокомментировал аварию с его кортежем, в результате которой 9 февраля погиб человек.

"Прозвучавшие в последнее время в мой адрес публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины, вынуждают меня к ответной публичной реакции.

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Уже 30 лет я строю независимую Украину: зарабатываю деньги и вкладываю их в мою любимую родную Харьковщину и мою родную страну. Причем строю и инвестирую с надеждой, что в результате получится сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают и перед законом все равны.

К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности".

1. Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?

2. О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

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3. Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

4. Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Не получится.

Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.

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Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела. Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.

Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков Металлиста на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в Металлист и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке. Только вместе и только вперед", – говорится в заявлении на официальном сайте Металлиста.

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