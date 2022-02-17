Президент харківського Металіста Олександр Ярославський розгорнуто прокоментував аварію з його кортежем, внаслідок якої 9 лютого загинула людина.

"Публічні заяви офіційних осіб, які представляли правоохоронну систему України, що прозвучали останнім часом на мою адресу, змушують мене до відповідної публічної реакції.

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Вже 30 років я будую незалежну Україну: заробляю гроші та вкладаю їх у мою улюблену рідну Харківщину та мою рідну країну. Будую та інвестую з надією, що в результаті буде сильна та реально незалежна правова держава, де закон поважають і перед законом усі рівні.

На жаль, манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується в правове поле. Складається відчуття, що винного вже знайшли й тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності".

1. Як у справі, яку взяли під особистий контроль голова МВС та Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази? Про яку об'єктивність може йтися, коли викрадаються та підкидаються докази?

2. Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли при розслідуванні звичайної справи про дорожньо-транспортну пригоду очевидними є відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя та мої робочі процеси?

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3. Де це бачено, щоб обставини ДТП з'ясовували, чинячи тиск на бізнес?

4. Яку законність мені можуть гарантувати пан міністр та пані Генеральний прокурор, якщо на сьогодні вже є упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування?

Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість та ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі та перемкнути увагу з реальних проблем поточного дня на штучно зшиту на коліні так звану "резонансну справу". Не вийде.

Я не олігарх – у мене немає кишенькових ЗМІ та політиків. У своєму житті та роботі я завжди керувався принципом справедливості, це можуть підтвердити всі, хто мав справу зі мною з особистих чи ділових питань. І я не маю наміру терпіти несправедливе ставлення до себе, яке може кинути тінь на моє чесне ім'я і позначитися на роботі трудових колективів і компаній, що належать мені.

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Моя юридична команда з першого дня активно займається виявленням справжніх обставин. Як тільки дозволить графік, я готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікації та політизації справи. Попри все, я вірю, що Україна буде правовою державою, і маю намір надалі сприяти її побудові.

Я також прошу співробітників DСH, уболівальників Металіста на Харківщині, в Україні та в світі, а також усіх харків'ян зберігати спокій. Всі плани розвитку моїх бізнес-структур, всі інвестиції в Металіст та футбольну інфраструктуру будуть реалізовуватися в плановому порядку. Тільки разом і лише вперед", – йдеться в заяві на офіційному сайті Металіста.

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