"Резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский был в нетрезвом состоянии за несколько часов до ДТП

Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.

Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которого было "повесить" смерть невиновного человека на одного из посторонних лиц, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье сокрытия доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное.

Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опаской из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является лишь отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов", – заявил Монастырский в видеообращении.

Напомним, 9 февраля в Харьковской области в результате ДТП погиб человек. Подозревается, что наезд был совершен кортежем президента Металлиста. По информации СМИ, за рулем мог находиться сам Ярославский, который в этот вечер вроде бы был пьян. Бизнесмен на следующий день отправился чартерным рейсом в Лондон.

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