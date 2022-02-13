"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к Александру Владиленовичу (Ярославскому, – прим.).

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Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно и справедливо, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет. Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны, и забалтывать ее никто не будет", – цитирует слова Ирины Венедиктовой на брифинге в Харькове Укринформ.

Напомним, полиция проводит следственные действия из-за смертельного ДТП, в котором фигурирует авто из кортежа Александра Ярославского. Были проведены обыски в гостинице и в доме президента Металлиста, а его самого ждут на допрос после возвращения из Лондона.

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