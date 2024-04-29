Камбек – это всегда красиво, громко и незабываемо. Особенно, когда он встречается в турнире сильнейших команд Европы, когда надежды на победу вообще нет.

Финал имени Ливерпуля в Стамбуле, погром Барселоной ПСЖ, разгром каталонцев на Энфилде– лига чемпионов может похвастаться большим количеством невероятных камбэков. В этом турнире битва всегда продолжается до финального свистка., и горе тому, кто посмеет опустить руки и сбавить обороты.

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Беспощадная погода и герой из Новой Зеландии

8 декабря 1993 года бременский Вердер принимал бельгийский Андерлехт в рамках группового этапа. Термобелье тогда еще не приобрело популярность, футболисты готовились играть в шортах и футболках на длинный рукав. Такая себе защита, когда из Везера в сторону Остердайха дует ледяной ветер, а погода сырая и туманная.

Было очень холодно, газон – крайне вязким, и казалось, что из-за холода даже свет прожекторов не так ярок. Впрочем, условия для всех равны, и, как оказывается, творить большие вещи можно даже тогда, когда не очень хочется выходить на улицу, – напоминает Оливер Рек, тогдашний вратарь бременцев.

Несмотря на бешеный холод, трибуны были почти полными. Все надеялись, что ожесточенное сражение на поле немного "зарядит" общую атмосферу. Но сначала все складывалось слишком катастрофически – Вердер столь гостеприимно принял Андерлехт, что уже на 18-й минуте "горел" 0:2, а на 33 так вообще пропустил третий. Болельщики были не менее шокированы, как футболисты, и половина толпы возмущена (некоторые даже со слезами) покинула трибуны, не собираясь терпеть кроме яростного холода такое издевательство.

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Мы думали, что люди последовали за пивом. Но когда начался второй тайм, половина трибун осталась пустой. Отчаяние? Нет, нам передалась уверенность Отто Рехагеля. В перерыве он спокойно сказал переодеть футболки и увеличить темп. И это при 0:3! В воздухе словно витал дух сенсации, и мы верили, что сможем пропустить его через себя, – вспомнили футболисты.

И действительно, бременцы последовали за сенсацией, причем на 66-й минуте. Винтон Руфер, нападающий из Новой Зеландии, которому удалось пробиться в Европу, зажег искру победы. 6 минут– и Братсет восстанавливает интригу Когда на 81-й минуте Хобш восстановил статус-кво, трибуны Везера снова были полными. Болельщики не верили своим глазам, и толпа, который еще совсем недавно уныло покидал стадион, теперь ревел от восторга.

Бельгийцы растерялись от такого развития событий и просто не знали, куда бежать Через несколько минут Андерлехт наделал столько ошибок, сколько ни сделал за весь предыдущий сезон. 83-я минута– Боде забивает и делает счет 4:3. Комментаторы, болельщики и зрители перед экранами не верят, что подобное вообще возможно, еще и в Лиге чемпионов.

В конце матча Руфер оформил дубль и поставил эффектную точку в матче. 5:3 после провала в первом тайме – невероятное событие, которая заслуживает отдельной страницы в истории Лиги чемпионов, с которой раздаются до сих пор радостные гуляния, устроены болельщиками Вердера в ресторанах Бремена в тот холодный зимний вечер.