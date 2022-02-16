Вчера, 15 февраля, стало известно об исчезновении вещественных доказательств в уголовном производстве – в частности, одежду погибшего в ДТП похитили из морга. Полиция провела ряд обысков с целью обнаружения вещей, принадлежавших умершему пешеходу.

После такого халатного отношения работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы к исполнению своих обязанностей следователи открыли новое производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

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После инцидента все вещественные доказательства и тело погибшего находятся под круглосочной охраной представителей правоохранительных органов. Два транспортных средства, которые были участниками ДТП, доставляются в Киев для проведения подробных экспертиз, сообщает официальный сайт Нацполиции Харьковской области.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Харьковской области автомобиль из кортежа Александра Ярославского сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. Кто был за рулем, пока не установлено, но уже на следующий день после ДТП президент Металлиста вылетел в Лондон и еще не вернулся в Украину. Дело уже пытались сфальсифицировать, из-за чего руководителя полиции Харьковщины уволили с должности.