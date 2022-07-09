"Можу сказати, що зараз тривають переговори. Ми спілкуємося щодо цього з Євгеном Красніковим. Поки що конкретики немає, але, думаю, що через пару днів вона з'явиться. Нині ще зарано про це говорити. Буде офіційна інформація – розмовлятимемо.

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Переговори у нас почалися ще років 15 тому. Ми завжди дуже добре спілкувалися. Не хочу вдаватися до подробиць. Достатньо того, що я вже сказав. Є діалог, спілкування. За кілька днів усе буде зрозуміло. Наразі я на Закарпатті, займаюся певною роботою, пов'язаною з футболом", – сказав Кобін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Кобін виступав за Металіст у 2014 році на правах оренди з Шахтаря. З вересня 2021-го він залишався без роботи, після того як покинув тренерське крісло Миная.

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