"Могу сказать, что сейчас продолжаются переговоры. Мы общаемся по этому поводу с Евгением Красниковым. Пока что конкретики нет, но, думаю, что через пару дней она появится. Сейчас еще рано об этом говорить. Будет официальная информация – будем разговаривать.

Кобин стал спортдиректором Металлиста, – журналист

Переговоры у нас начались еще 15 лет назад. Мы всегда очень хорошо общались. Не хочу вдаваться в подробности. Достаточно того, что я уже сказал. Есть диалог, есть общение. Через несколько дней все будет понятно. Пока я на Закарпатье, занимаюсь определенной работой, связанной с футболом", – сказал Кобин в комментарии FanDay.

Напомним, Кобин выступал за Металлист в 2014 году на правах аренды из Шахтера. С сентября 2021-го он оставался без работы, после того как покинул тренерское кресло Миная.

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